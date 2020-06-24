WhatsApp'tan yeni özellikler geliyor!

Pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n birbirlerine para transferi yapmalar\u0131na imk\u00e2n sa\u011flayan \u00f6zelli\u011fini kullan\u0131ma sundu.,Facebook`un kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook hesab\u0131 \u00fcst\u00fcnden Brezilya`da ya\u015fayan ki\u015filerin WhatsApp`tan para g\u00f6nderip alabilece\u011fini duyurdu. \u0130lk olarak 2018`de Hindistan`da denenmeye ba\u015flayan \u00f6zellik Facebook Pay \u00fczerinden kullan\u0131l\u0131yor. \u015eirketten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, s\u00f6z konusu bireysel kullan\u0131c\u0131lar i\u00e7in \u00fccretsiz olacakken, i\u015fletmelere \u00f6deme almak i\u00e7in bir \u00fccret talep edilecek.\r\n,\u00d6te yandan WhatsApp platforma pek \u00e7ok yeni \u00f6zellik entegre etmeye haz\u0131rlan\u0131yor. \u0130\u015fte WhatsApp`a \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde gelecek yeni \u00f6zellikler:\r\n,\u00c7OKLU C\u0130HAZ D\u00d6NEM\u0130: WhatsApp bir s\u00fcredir \u00e7oklu cihaz deste\u011fi \u00f6zelli\u011fini test ediyor. S\u00f6z konusu \u00f6zelli\u011fin aktif h\u00e2le getirilmesinin ard\u0131ndan ad\u0131ndan da anla\u015f\u0131laca\u011f\u0131 \u00fczere WhatsApp iki farkl\u0131 cihazdan ayn\u0131 anda kullan\u0131labilecek.\r\n,S\u0130L\u0130NEN MESAJLAR: WhatsApp ayn\u0131 Snapchat`te oldu\u011fu gibi yok olan mesajlar \u00f6zelli\u011fini \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde kullan\u0131c\u0131lar\u0131na sunmaya haz\u0131rlan\u0131yor. Expiring Messeges (S\u00fcresi dolan mesajlar) olarak adland\u0131r\u0131lan \u00f6zellik kapsam\u0131nda kullan\u0131c\u0131lar g\u00f6nderdikleri mesajlar\u0131n otomatik olarak silinmesi komutunu verebilecek. Kullan\u0131c\u0131lar 1 g\u00fcn 1 hafta 1 ay gibi opsiyonlar aras\u0131nda se\u00e7im yapma imk\u00e2n\u0131na sahip olacak.\r\n,MESAJ ARAMA \u00d6ZELL\u0130\u011e\u0130: Yeni WhatsApp \u00f6zelli\u011fi ile birlikte kullan\u0131c\u0131lar, zaman aral\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re mesaj arama i\u015flemi yapabilecek.\r\n,DEPOLAMA \u00d6ZELL\u0130\u011e\u0130:\r\n,Depolama \u00f6zelli\u011fi ile birlikte kaydedilmi\u015f medya dosyalar\u0131n\u0131n telefonda toplam ne kadar yer kaplad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kontrol edebilecek.\r\n,MESAJ S\u0130LME \u00d6ZELL\u0130\u011e\u0130:\r\n,WhatsApp`\u0131n depolanan mesajlar\u0131 silme konusunda da bir geli\u015ftirme \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 biliniyor. Hen\u00fcz test geli\u015ftirme a\u015famas\u0131nda olan bu \u00f6zelli\u011fin detaylar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki haftalarda netle\u015fmesi bekleniyor.\r\n\u00d6mer Temur