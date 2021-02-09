WhatsApp'tan yeni video özelliği

Facebook\u2019un b\u00fcnyesinde bulunan mesajla\u015fma platformu WhatsApp bir s\u00fcredir zorunlu g\u00fcncelleme karar\u0131 ile g\u00fcndemdeydi.\r\n\r\n,Bu konuda k\u0131smen geri ad\u0131m atan WhatsApp zorunlu g\u00fcncellemenin ger\u00e7ekle\u015fece\u011fi tarihi erteleme karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,WhatsApp \u015fimdi ise platforma entegre etmeye haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 yeni \u00f6zelli\u011fi ile g\u00fcndemde. WhatsApp, Google Play Beta Program\u0131'nda yer alan kulllan\u0131c\u0131lar i\u00e7in son derece kullan\u0131\u015fl\u0131 olabilecek yeni bir \u00f6zellik yay\u0131nlad\u0131.\r\n\r\n,Google Play Beta Program\u0131'nda bulunan WhatsApp kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n eri\u015fimine a\u00e7\u0131lan bu \u00f6zellik sayesinde, videolar\u0131 sessize almak m\u00fcmk\u00fcn hale geldi.\r\n\r\n,Bu kullan\u0131c\u0131lar bir videoyu ba\u015fkas\u0131na g\u00f6nderirken iste\u011fe ba\u011fl\u0131 olarak sesini kapatabiliyorlar.\r\n\r\n,\u00d6zelli\u011fin \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde t\u00fcm WhatsApp kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n be\u011fenisine sunulmas\u0131 bekleniyor.