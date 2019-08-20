Whatsapp Web için iki bomba özellik geliyor!

Bu yeni \u00f6zellik ge\u00e7en y\u0131ldan bu yana Android ve iOS'ta mevcut ve \u015fimdi WhatsApp, WhatsApp Web'e getirmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,\u0130kincisi ise foto\u011fraflar\u0131 bir alb\u00fcm haline getirmekle ilgili. Bu \u00f6zellikle foto\u011fraflar alb\u00fcm yap\u0131larak kar\u015f\u0131 tarafa rahat bir \u015fekilde g\u00f6nderilebilecek. Yeni iki \u00f6zellikten s\u00f6z etmi\u015fken, pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp'\u0131 daha kullan\u0131\u015fl\u0131 hale getirmek de yine sizin elinizde.\r\n\r\n,\u0130stedi\u011finiz emojiyi kelime ile arat\u0131p bulabilirsiniz. Evet, yanl\u0131\u015f duymad\u0131n\u0131z. Adeta emojiler cenneti olan WhatsApp'ta, o an ihtiyac\u0131n\u0131z olan emojiyi kelimeyle aratarak bulabilirsiniz.\r\n\r\n,Ancak bu \u00f6zelli\u011fi kullanmak i\u00e7in 'auto correct' \u00f6zelli\u011finizin a\u00e7\u0131k olmas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\n,\r\n\r\nSon g\u00fcnlerde Whatsapp Web'e iki yeni \u00f6zelli\u011fin daha gelece\u011fi ve Whatsapp Inc.'in proje \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 konu\u015fuluyor. Peki, hangi yeni \u00f6zellikler Whatsapp'\u0131n masa\u00fcst\u00fc s\u00fcr\u00fcm\u00fcne gelecek? \u0130\u015fte dikkat \u00e7eken detaylar\u2026\r\n\r\n,Ayn\u0131 i\u015flemi att\u0131\u011f\u0131n\u0131z mesaj\u0131 kayd\u0131rarak da yapabilirsiniz. Bu i\u015flem sayesinde att\u0131\u011f\u0131n\u0131z mesaj\u0131n kar\u015f\u0131 tarafa iletilip iletilmedi\u011fini ve okunup okunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 takip edebiliyorsunuz.\r\n\r\n,"Mobil veri kullan\u0131rken" d\u00fc\u011fmesine t\u0131klayarak, verilerin wifi's\u0131z ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilirsiniz.\r\n\r\n,WHATSAPP, WhatsApp Web'e entegre etmeye haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 \u00f6zellikleriyle g\u00fcndeme geldi. Kullan\u0131c\u0131lara sunulmaya haz\u0131rlanan \u00f6zelliklerden birincisi, sohbette g\u00f6nderilen \u00e7\u0131kartmalar\u0131 grupland\u0131rma \u00f6zelli\u011fi...\r\n\r\n,Whatsapp Web ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llarda uygulama kullan\u0131c\u0131lar\u0131na Web'de kolayl\u0131k sa\u011flamak i\u00e7in \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015f ve ard\u0131ndan bir\u00e7ok farkl\u0131 \u00f6zellik eklenerek geli\u015ftirilmi\u015fti.,WhatsApp Web'in alb\u00fcm \u00f6zelli\u011fi, sohbet ekran\u0131nda yer kazanmak i\u00e7in foto\u011fraflar\u0131 ve videolar\u0131 tek bir balonda grupland\u0131racak.\r\n\r\n,G\u00f6nderdi\u011finiz mesaj\u0131 bas\u0131l\u0131 tutarak \u00e7\u0131kan "Bilgi" opsiyonunu t\u0131klayarak bir tikin ne zaman maviye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6rebilirsiniz.\r\n\r\n