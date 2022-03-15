Xiaomi 12 Türkiye yolunda! Fiyatı beklentilerin üstünde

50 Megapiksel birincil sens\u00f6rl\u00fc arka kamera kurulumuna sahip 12 modeli, 120 Hz yenileme h\u0131z\u0131 sunan 6.28 in\u00e7 AMOLED ekran ve \u00fc\u00e7 renk se\u00e7ene\u011fiyle kullan\u0131c\u0131lar\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131k\u0131yor.,\u00c7inli teknoloji devi, Xiaomi Watch S1 ve Watch S1 Active isimli yeni ak\u0131ll\u0131 saatlerini de tan\u0131tt\u0131. 1.43 in\u00e7 AMOLED ekrana, 100'\u00fcn \u00fczerinde fitness moduna ve \u00e7ift bantl\u0131 GPS'e sahip Watch S1 serisi,179 Euro'dan sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131 ve NFC \u00fczerinden Mastercard \u00f6demelerini destekliyor. ,\u0130lk olarak \u00c7in\u2019de piyasaya \u00e7\u0131kan serinin k\u00fcresel versiyonlar\u0131n\u0131n da neredeyse ayn\u0131 oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Teknik \u00f6zellikler b\u00fcy\u00fck oranda ayn\u0131 iken, tasar\u0131m taraf\u0131ndan \u00e7ok k\u00fc\u00e7\u00fck farkl\u0131l\u0131klar bulunuyor.,Ne yaz\u0131k ki, Xiaomi 12\u2019de microSD kart okuyucu arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla geni\u015fletilebilir depolama alan\u0131 yer almayacak. Ancak bu yeni telefonlar, Redmi Note 11 serisinin aksine Android 12 i\u015fletim sistemi tabanl\u0131 MIUI 13 aray\u00fcz\u00fc ile kutudan \u00e7\u0131kacak.,Paslanmaz \u00e7elik g\u00f6vdeye sahip Watch S1 ve Watch S1 Active \u015f\u0131k tasar\u0131m\u0131 ile dikkat \u00e7ekti. Watch S1 Active bir silikon saat kay\u0131\u015f\u0131yla birlikte gelirken, normal Watch S1'de bunun yerine deri bir saat kay\u0131\u015f\u0131 bulunur.,\u015eirket ayr\u0131ca Buds 3T Pro isimli yeni kablosuz kulakl\u0131k modelinin \u00f6zelliklerini ve fiyat\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ANC, Qi kablosuz \u015farj\u0131 ve LHDC 4.0 kode\u011fini destekleyen Xiaomi Buds 3T Pro, karbon siyah\u0131 ve parlak beyaz renk se\u00e7enekleri ile sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131k\u0131yor. \r\n\r\n169 Euro fiyat etiketine sahip kulakl\u0131k, aktif g\u00fcr\u00fclt\u00fc \u00f6nleme \u00f6zelli\u011fi, 38 mAh pil, Bluetooth 5.2 ile geliyor. Ayr\u0131ca renk uyumlu bir \u015farj kutusu, bir USB Type-C kablosu ve d\u00f6rt set kulak ucu ile piyasaya s\u00fcr\u00fcl\u00fcyor. ,Teknik \u00f6zelliklerine ge\u00e7ecek olursak, t\u00fcm cihazlar\u0131n 4.500 mAh pil kapasitesi sundu\u011funu hemen belirtelim.\r\n\r\nBu arada, Xiaomi 12\u2019nin 50 W kablosuz \u015farj\u0131, 67 W kablolu \u015farj\u0131 destekledi\u011fini de s\u00f6yleyelim. ,Xiaomi 12 serisi, 12, 12X ve 12 Pro modellerinden olu\u015fuyor ve yeni serinin Pro modeli, \u015firketin mevcut amiral gemisi modelleri Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra'n\u0131n yerini alacak. ,Xiaomi, \u00c7in'de Xiaomi 12'yi 12 GB'a kadar RAM ile satarken, k\u00fcresel kullan\u0131c\u0131lar 8 GB ile yetinmek zorunda. \u015eirket, hem UFS 3.1 hem de 128 GB ve 256 GB depolama varyantlar\u0131 sunacak. ,Xiaomi\u2019nin bu telefonlardan en az birini T\u00fcrkiye\u2019de de piyasaya s\u00fcrmesi bekleniyor. A\u00e7\u0131klanan fiyatlara gelecek olursak, 12X 649 dolardan, 12 749 dolardan ve 12 Pro ise 999 dolardan sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131k\u0131yor. Yani Pro modeli T\u00fcrkiye\u2019de vergiler hari\u00e7 en d\u00fc\u015f\u00fck 14 bin TL\u2019den sat\u0131lacak.