Xiaomi 12 Türkiye yolunda! Fiyatı beklentilerin üstünde

Xiaomi 12 serisi, 12, 12X ve 12 Pro modellerinden oluşuyor ve yeni serinin Pro modeli, şirketin mevcut amiral gemisi modelleri Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra'nın yerini alacak.