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Türkiye Gazetesi

Yabancılar yetersiz denilerek üstünü betonla kapatmıştı: Bir ilde daha petrol umudu

Yabancılar yetersiz denilerek üstünü betonla kapatmıştı: Bir ilde daha petrol umudu

SİVAS'TA DEVAM EDEN PETROL UMUDU

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yeksek kalitede petrolün çıktığı haberinin üzerine Sivas’ta da bir benzer durumun yaşandığı ortaya çıktı. Sivas’ta 60’lı yıllardan bu yana mesleğini sürdüren duayen gazeteci Sirer Doğan 70’li yıllarda yaşananları gün yüzüne çıkarttı. Malatya’nın Darende ilçesi, Sivas’ın Celali ve Halep köylerinde petrol sondajı yapıldığını belirten Doğan, yabancı mühendislerin başkanlık yaptığı bu sondaj çalışmalarında petrol bulunmasına rağmen bulunan petrollerin yetersiz olduğu gerekçe gösterilerek kuyuların üzerinin betonla kapatıldığını hatırlattı.

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