Yağ yakımını hızlandırıyor, hastalıkları önlüyor! İşte o formül

\u0130\u015fte k\u0131\u015f\u0131n metabolizman\u0131n yava\u015flamas\u0131na ba\u011fl\u0131 kilo al\u0131m\u0131na ve hastal\u0131k riskine kar\u015f\u0131 t\u00fcketebilece\u011finiz inan\u0131lmaz kar\u0131\u015f\u0131m...,Metabolizmay\u0131 h\u0131zland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kilo vermede de etkilidir. Ancak, peptik \u00fclseri olan hastalar pul biberi dikkatli t\u00fcketmeliler.,Koran, bunun yan\u0131 s\u0131ra capsaisin maddesinin g\u00fc\u00e7l\u00fc bir a\u011fr\u0131 kesici oldu\u011funu ifade ederek, \u015funlar\u0131 kaydetti:,Nemlenmi\u015f k\u0131rm\u0131z\u0131 pul biberin i\u00e7erisinde aflatoksin maddesi birikebilir. Bu madde toksik olup karaci\u011fer kanserine neden olabilir. Bu nedenle k\u0131rm\u0131z\u0131 pul biberi m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011fu kadar serin yerlerde ya da buzdolab\u0131nda saklamak gerekir.,Fitoterapi Uzman\u0131 Dr. \u00d6\u011fr.\u00dcyesi Serhat Koran, "Yar\u0131m limon, 3 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 az ya\u011fl\u0131 yo\u011furt ve 1 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 pul biber kar\u0131\u015f\u0131m\u0131n\u0131 15 g\u00fcn ak\u015fam yatmadan \u00f6nce t\u00fcketin. Bu form\u00fcl ya\u011f yak\u0131m\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131r\u0131rken hastal\u0131klar\u0131n \u00f6nlenmesine yard\u0131mc\u0131 olur." dedi.,Fazla t\u00fcketilmesi mide yanmas\u0131, kar\u0131n a\u011fr\u0131s\u0131, ishal \u015fikayeti yapabilir." ifadelerini kulland\u0131.,"Ayr\u0131ca burun ve solunum yollar\u0131ndaki mukus t\u0131ka\u00e7lar\u0131n temizlenmesine neden olur.\r\n\r\nK\u0131rm\u0131z\u0131 pul biberi muhafaza ederken \u00e7ok dikkatli olunmas\u0131 gerek.,Koran, k\u0131rm\u0131z\u0131 pul biberin g\u00fc\u00e7l\u00fc bir antioksidan oldu\u011funu belirterek "V\u00fccudun enerji metabolizmas\u0131nda rol oynayan B6 vitamini ve A vitamini i\u00e7erir.\r\n\r\nKandaki kollesterol ve trigliseridi d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcr.,\u0130\u00e7erdi\u011fi capsaisin maddesi sayesinde ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendiren k\u0131rm\u0131z\u0131 pul biberin faydalar\u0131n\u0131 aktaran Koran, C vitamini almak i\u00e7in genelde limon t\u00fcketildi\u011fini, ama k\u0131\u015f aylar\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmez baharatlar\u0131ndan biri olan k\u0131rm\u0131z\u0131 pul biberin limondan fazla C vitamini i\u00e7erdi\u011fini bildirdi.,Yar\u0131m limon, 3 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 az ya\u011fl\u0131 yo\u011furt ve 1 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 pul biber kar\u0131\u015f\u0131m\u0131n\u0131 15 g\u00fcn ak\u015fam yatmadan \u00f6nce t\u00fcketin. Bu form\u00fcl ya\u011f yak\u0131m\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131r\u0131rken hastal\u0131klar\u0131n \u00f6nlenmesine yard\u0131mc\u0131 olur." (AA)