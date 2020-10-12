Yamaç'ın en büyük düşmanı ölüyor! Çukur'da dengeleri değiştirecek ayrılık

Bo\u015f \u00e7\u0131kan Cumali amcan\u0131n mezar\u0131yla ilgili ger\u00e7ekleri \u00f6\u011frenmeye \u00e7al\u0131\u015fan Cumali'nin Erdenetler'e kar\u015f\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 son hamle \u00c7ukur'u, Yama\u00e7'\u0131 ve Erdenetler'i geri d\u00f6n\u00fclmez bir yola s\u00fcr\u00fckleyecek.,Dizide s\u00fcrekli konuk oyuncu sirk\u00fclasyonu oldu\u011fu i\u00e7in Bar\u0131\u015f Ardu\u00e7'un da ayr\u0131lmas\u0131 bekleniyordu.,Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu Bar\u0131\u015f Ardu\u00e7, \u00c7ukur'un oyuncu kadrosunda ge\u00e7ti\u011fimiz sezonun sonlar\u0131na do\u011fru dahil edilmi\u015fti.,\u00c7ukur dizisinin 99. b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde Erdenetler'den intikam almak i\u00e7in yemin eden Cumali, Ar\u0131k B\u00f6ke'nin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kacak. Ona bir d\u00fcello teklif edecek olan Cumali, intikam\u0131n\u0131 almaya ba\u015flayacak. Bu aksiyon dolu d\u00f6v\u00fc\u015f\u00fcn kaybedeni ise Ar\u0131k B\u00f6ke Erdenet olmas\u0131 bekleniyor. Yani Cumali Ko\u00e7oval\u0131, Ar\u0131k B\u00f6ke Erdenet'i \u00f6ld\u00fcrecek ve Bar\u0131\u015f Ardu\u00e7 \u00c7ukur'a veda edecek.,Yama\u00e7, ald\u0131\u011f\u0131 zorlu g\u00f6revi ba\u015farabilmek i\u00e7in Vartolu'dan yard\u0131m isterken ikisinin kurdu\u011fu zekice oyunun sonu\u00e7lar\u0131 merakla beklenecek.,Efsun, i\u00e7ine d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc zor durumdan beklenmedik, eski bir m\u00fcttefikinin yard\u0131m\u0131yla \u00e7\u0131kacak. ,Yama\u00e7 son hamlesinden sonra kar\u015f\u0131s\u0131nda ilk defa en az kendisi kadar zeki bir d\u00fc\u015fman\u0131 oldu\u011funu fark edecek. Cengiz'in iste\u011fiyle Ar\u0131k'\u0131 korumak zorunda kalan Yama\u00e7 ayn\u0131 zamanda \u00c7ukur'u da korumak i\u00e7in Ar\u0131k'la nefes kesen bir m\u00fccadeleye girecek.