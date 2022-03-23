Yangın çıkan apartmanda mahsur kalan çocuğun korku dolu anları

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki depoda olay meydana geldi. Depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.