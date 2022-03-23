Yangın çıkan apartmanda mahsur kalan çocuğun korku dolu anları

Antalya\u2019n\u0131n Muratpa\u015fa il\u00e7esi Yenig\u00fcn Mahallesi\u2019ndeki 3 katl\u0131 bir apartman\u0131n zemin kat\u0131ndaki depoda olay meydana geldi. Depoda hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenden dolay\u0131 yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. ,Bir di\u011fer dairede oturan bir kad\u0131n ise, evinin pencerelerinden duman \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce, alevlerin evine s\u0131\u00e7rad\u0131\u011f\u0131n\u0131 zannetti. \u0130tfaiye ekiplerinin incelemesi sonras\u0131, kad\u0131n\u0131n yang\u0131n an\u0131nda kap\u0131y\u0131 a\u00e7\u0131k b\u0131rak\u0131p apartmandan d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 ve bu y\u00fczden evine dumanlar\u0131n girdi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Bu s\u0131rada yo\u011fun dumandan dolay\u0131 ailesiyle birlikte balkona \u00e7\u0131kan 10 ya\u015flar\u0131ndaki bir \u00e7ocuk, yang\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce tedirgin oldu. Balkonda mahsur kalan \u00e7ocu\u011fun, ellerini a\u00e7\u0131p dua etti\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, k\u0131sa s\u00fcre sonra alevler itfaiye ekipleri taraf\u0131ndan kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,\u00c7ok ge\u00e7meden dumanlar apartman\u0131n bir ve ikinci kat\u0131na da ula\u015ft\u0131. K\u0131sa s\u00fcre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, odunluk olarak kullan\u0131lan depodaki yang\u0131na m\u00fcdahale etmeye ba\u015flad\u0131.,Dumanlar\u0131 g\u00f6ren bina sakinleri, 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezi\u2019ni arayarak yard\u0131m talep etti. Baz\u0131 apartman sakinleri evlerinden \u00e7\u0131k\u0131p soka\u011fa indi. ,So\u011futma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan itfaiye ekipleri, yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f nedeniyle ilgili \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.,Tedirginli\u011fi devam eden ufakl\u0131\u011f\u0131 fark eden itfaiye eri Zi\u015fan Tan\u0131k, \u2018Yang\u0131n s\u00f6nd\u00fc ufakl\u0131k. Korkma tamam m\u0131\u2019 s\u00f6zleriyle teselli etti.\r\n