Yangından sonra ortaya çıktılar: Yüzlercesi ilçeyi bastı
ÇOK NADİR GÖRÜLÜYORDU
Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimi apartman girişinde yakalanan kara yılanı yakalayıp ormanlık alanda doğal ortamına bırakırken Side Mahallesinde bir çiftlikte, sebze bahçesinin kenarındaki ağa takılan Kara Yılan, ağdan kurtarıldıktan sonra doğaya bırakıldı. Kent merkezinde yolun caddenin ortasında görülen yaklaşık bir metelik yılana rağmen vatandaşların tepkisizliği ise cep telefonu kameralarına yansıdı.