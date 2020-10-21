Yanık değil alerji

T\u00fcm v\u00fccudu kabarc\u0131klarla kaplanan kad\u0131n, kendisini hastanenin yan\u0131klarla ilgili b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde buldu.\r\n\r\n,Daha \u00f6nce defalarca kullanmas\u0131na ra\u011fmen ila\u00e7 bu sefer kad\u0131nda \u015fiddetli alerjiye yol a\u00e7t\u0131.\r\n\r\n,Bu ciddi cilt bozuklu\u011funda cildin \u00fcst tabakas\u0131 \u00f6l\u00fcyor. Carey, uzun tedavilerin ard\u0131ndan hastal\u0131ktan kurtuldu ama halen v\u00fccudunda hastal\u0131\u011f\u0131n izlerini ta\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Bir \u00e7ocuk annesi kad\u0131n, 12 g\u00fcn hastanede tedavi g\u00f6rd\u00fc. Carey\u2019de \u00e7ok nadir g\u00f6r\u00fclen Stevens-Johnson Sendromu oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n,ABD\u2019nin Dallas \u015fehrinde Rachel Carey (38) isimli kad\u0131na doktorlar, kulak enfeksiyonu sebebiyle antibiyotik verdi.\r\n\r\n