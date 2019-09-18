Keten tohumu, v\u00fccut i\u00e7in de\u011ferli madde olan lif, omega-3, liganlar ve bitki besinlerini i\u00e7erir. Ancak b\u00fct\u00fcn olarak t\u00fcketti\u011finiz de v\u00fccudunuz sindiremeyebilir. Bu nedenle , keten tohumu t\u00fcketmeden \u00f6nce mutlaka ezerek t\u00fcketmelisiniz.,Ku\u015fkonmaz\u0131 asla mikrodalga f\u0131r\u0131nda pi\u015firmeyin. Besinlerin suda \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcr olmas\u0131 nedeniyle bu, bitkinin C vitamini i\u00e7eri\u011fini t\u00fcketir. Ku\u015fkonmaz saplar\u0131n\u0131 pi\u015firmek i\u00e7in ideal bir yol buharda veya k\u0131zartma y\u00f6ntemi olabilir.,Domatesi \u00e7i\u011f t\u00fcketmemelisiniz. Mutlaka pi\u015fmi\u015f olarak yiyebilece\u011finiz domatesin t\u00fcm\u00f6rlere ve kalp hastal\u0131klar\u0131na kar\u015f\u0131 koruyan likopeninden faydalanabilirsiniz.,Siyah \u00e7ay en \u00e7ok t\u00fcketilen i\u00e7eceklerden biridir, ancak s\u00fctle kar\u0131\u015ft\u0131rmamaya dikkat edin. S\u00fct proteinleri \u00e7ay besinlerini emmeyi zorla\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131ndan \u00e7ay\u0131n kardiyovask\u00fcler yararlar\u0131n\u0131 engeller.,\u00c7ilek, \u00e7o\u011fu k\u0131rm\u0131z\u0131 meyveye benzer \u015fekilde lif, antioksidanlar ve C vitamini bak\u0131m\u0131ndan zengindir. Bu tarz meyveler asla kesilerek t\u00fcketilmemelidir. \u00c7ilek kesildi\u011finde \u0131\u015f\u0131\u011fa ve oksijene kar\u015f\u0131 hassas olur ve besin de\u011ferini kolayca kaybeder.,Sar\u0131msak, havaya maruz kalma ile g\u00fcc\u00fcn\u00fc art\u0131ran bir antit\u00fcm\u00f6r enzimi olan allisin i\u00e7erir. Sar\u0131msa\u011f\u0131 k\u0131yd\u0131ktan sonra en az 10 dakika dinlenmeye b\u0131rak\u0131lmal\u0131d\u0131r. Bu \u015fekilde, faydalar\u0131 inan\u0131lmaz olacakt\u0131r.,Yo\u011furdun \u00fczerinde biriken suyu asla d\u00f6kmeyin! Bu suyun ismine protein ve B12 vitamini i\u00e7eren peynir alt\u0131 suyu ad\u0131 verilir. Bu nedenle, lavaboya asla at\u0131lmamal\u0131d\u0131r. Yo\u011furdu t\u00fcketmeden \u00f6nce bu su ile kar\u0131\u015ft\u0131rarak t\u00fcketebilirsiniz.,Kuru fasulyeyi mutlaka 1 gece \u00f6ncesi suda bekleterek t\u00fcketmeniz gerekir. B\u00f6ylece i\u00e7erisindeki gereksiz maddelerden ar\u0131nm\u0131\u015f olacakt\u0131r.