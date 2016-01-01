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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
-
Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
GÜNDEM
-
Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi! 81 ile gönderildi
YAŞAM
-
İzmir açıklarında 76 düzensiz göçmen kurtarıldı
DÜNYA
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Lübnan, Libya, Tunus ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı
YAŞAM
-
Romanya'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi
YAŞAM
-
Elazığ Karakoçan'da 5 katlı apartman karantinaya alındı
YAŞAM
-
Samsun 'kırmızı çizgi'yi çekti
YAŞAM
-
Yaramazlık yaptı diye oğlunu öldüren baba serbest kaldı
YAŞAM
-
Kırmızı şehirler arasına giren Düzce’de denetimler arttırıldı
YAŞAM
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Hırsızlar hukuk bürosu ile yazılım şirketini soydu: 700 bin TL'lik yazılım çaldılar
GÜNDEM
-
Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşları ile bir araya geldi
YAŞAM
-
Yazar Şaban Çibir, son yolculuğuna uğurlandı
DÜNYA
-
ABD Başkanı Biden: Ülkedeki yetişkinlerin yüzde 90'ı 19 Nisan'a kadar aşı programına dahil edilecek
EĞİTİM
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MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
YAŞAM
-
Nevşehir ‘çok yüksek riskli’ gruba geçti
YAŞAM
-
Samsun'da sahte alkolden bir kişi zehirlendi
YAŞAM
-
İzmir'de ağır hasarlı bina kontrollü yıkım yapılırken yanındaki binanın üzerine çöktü
YAŞAM
-
Samsun'da karantina kurallarını ihlal eden 14 kişi yakalandı
YAŞAM
-
Mersin açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı
DÜNYA
-
İsrail polisi, bir Filistinliyi öldürdü
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Ramazan
Yaramazlık yaptı diye oğlunu öldüren baba hakkında flaş karar
Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş bir gelişme yaşandı. Öz oğlunu döve döve öldürmüştü...
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