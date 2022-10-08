Yarasa kabusu mahalleliyi bezdirdi! Binalar, arabalar yollar... Vatandaşlar yardım bekliyor

, Arabalar\u0131n \u00fczerine kahverengi ve k\u0131rm\u0131z\u0131 renge d\u00f6nd\u00fc. Son d\u00f6nemde evlere girmeye ba\u015flad\u0131lar. Kom\u015fumun evine iki kez girdi. Balkona \u00e7\u0131kam\u0131yoruz, \u00e7ama\u015f\u0131r asam\u0131yoruz. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131z korkuyor. , Balkondan pencereye, arabadan bina d\u0131\u015f\u0131na kadar her yer yarasa d\u0131\u015fk\u0131s\u0131 oldu., Lekelerin ilk \u00f6nce cadde \u00fczerindeki dev benjamin a\u011fa\u00e7lar\u0131ndan kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 zanneden bina sakinleri, k\u0131sa s\u00fcre sonra lekelerin nedeninin yarasa d\u0131\u015fk\u0131s\u0131 oldu\u011funu belirledi., Yarasalar\u0131n her y\u0131l bu zamanlarda site sakinlerine ma\u011fduriyet olu\u015fturdu\u011funu ifade eden \u00c7a\u011flar, \u201cHer sen bu zamanda binalar\u0131m\u0131z ve arabalar\u0131m\u0131z mahvoluyor d\u0131\u015fk\u0131dan. Yarasalar a\u011fa\u00e7lardaki meyveyi yedikten sonra d\u0131\u015fk\u0131lar\u0131n\u0131 araba ve bina \u00fczerine b\u0131rak\u0131yor.,.Muratpa\u015fa il\u00e7esi Meltem Mahallesi\u2019ndeki bir sitedeki binalar\u0131n d\u0131\u015f cephesi, pencere ve otomobillerin \u00fczeri yakla\u015f\u0131k bir haftad\u0131r siyah lekelerle kaplan\u0131nca vatanda\u015flar ne oldu\u011funu anlayamad\u0131.,Bina sakinlerinden G\u00f6n\u00fcl Yal\u00e7\u0131n, ilk kez b\u00f6yle bir durumla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131, yarasa d\u0131\u015fk\u0131s\u0131n\u0131n her ge\u00e7en g\u00fcn art\u0131\u015f g\u00f6sterdi\u011fini s\u00f6yledi.,Binalar\u0131n d\u0131\u015f\u0131 nokta bokta siyah renge b\u00fcr\u00fcn\u00fcrken, s\u00fcr\u00fcc\u00fcler ise \u00f6nlem ama\u00e7l\u0131 otomobillerinin \u00fczerine branda \u00f6rtt\u00fc. Panjurlar\u0131n ve balkonlar\u0131n simsiyah bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fcyle kapland\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. 2 g\u00fcn \u00f6nce yarasalardan birinin evin i\u00e7ine girdi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Bu durum kar\u015f\u0131s\u0131nda ne yapacaklar\u0131n\u0131 bilemediklerini dile getiren Yal\u00e7\u0131n, \u201c A\u011fa\u00e7lardaki hurmalar\u0131 yiyorlar. Araban\u0131n \u00fczerine d\u0131\u015fk\u0131, binalara yap\u0131yorlar. Siliyoruz \u00e7\u0131km\u0131yor. ,Bu mahalleye dadanan yarasalar site sakinlerini adeta can\u0131ndan bezdirdi. ,\u00c7ok k\u00f6t\u00fc bir durumday\u0131z, herkes ma\u011fdur durumda. Arabalar\u0131n \u00fczeri branda ile kapat\u0131l\u0131yor ama fayda vermiyor. Araba y\u0131katmaktan usand\u0131k. Bina yeni boyanm\u0131\u015ft\u0131, \u015fimdi durumu ortada\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Gece a\u011fa\u00e7lardaki, meyve, tohum ve b\u00f6ceklerle beslenen yarasalar d\u0131\u015fk\u0131lar\u0131n\u0131 ise yak\u0131ndaki binan\u0131n duvar\u0131na, park halindeki otomobillerin \u00fczerine b\u0131rak\u0131yor. ,Site personeli Mehmet \u00c7a\u011flar, y\u0131llard\u0131r yol kenar\u0131ndaki a\u011fa\u00e7lara gelen yarasalar nedeniyle binalar\u0131n boyalar\u0131n\u0131n zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc kaydetti.,Tedirgin oluyoruz, camlar\u0131 gece kapatmak zorunda kal\u0131yoruz. Binalar\u0131n d\u0131\u015f\u0131 siyah siyah nokta gibi. Ne yapaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 bilemiyoruz. En k\u0131sa zamanda bir \u00e7\u00f6z\u00fcm istiyoruz\u201d dedi.