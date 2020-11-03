Yargıtay'dan flaş deprem sigortası kararı

Y\u0131llard\u0131r hayalini kurdu\u011fu daireyi alabilmek i\u00e7in banka kredisi kullanan Vanl\u0131 vatanda\u015f, kredi kullan\u0131m a\u015famas\u0131nda banka \u015fubesi ve sigorta \u015firketi konut i\u00e7in DASK poli\u00e7esi d\u00fczenledi.,Ancak poli\u00e7enin s\u00fcresinin bitmesine ra\u011fmen ne banka \u015fubesi ne de sigorta acentas\u0131, konut kredisi kullanan daire sahibini bilgilendirmedi., 2011 senesinde meydana gelen depremde evi hasar g\u00f6ren vatanda\u015f, solu\u011fu banka \u015fubesinde ald\u0131. DASK poli\u00e7esinin g\u00fcncellenmedi\u011fini \u00f6\u011frenen vatanda\u015f hayat\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131.,T\u00fcketici Mahkemesi\u2019nin yolunu tutan ma\u011fdur daire sahibi; evin depremde hasar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, evi \u00fczerine ipotek veya g\u00fcvence konulmak sureti ile daval\u0131 bankadan kredi kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131, kredi kullan\u0131lma s\u0131ras\u0131nda DASK sigorta poli\u00e7esinin daval\u0131 acente vas\u0131tas\u0131 ile yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, ancak poli\u00e7enin 1 y\u0131ll\u0131k teminat s\u00fcresinin bitmesine ra\u011fmen gerek daval\u0131 bankaca gerekse DASK ya da arac\u0131 acente taraf\u0131ndan sigortan\u0131n yenilenmesi i\u00e7in yaz\u0131l\u0131 ya da s\u00f6zl\u00fc herhangi bir ihbar yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc. ,Daval\u0131lar\u0131n yenileme hususunda bildirim yapmam\u0131\u015f olmas\u0131 nedeniyle ma\u011fdur edildi\u011fini a\u00e7\u0131klay\u0131p 68 bin 500 TL maddi, 10 bin TL manevi tazminat\u0131n tahsiline karar verilmesini talep etti. Daval\u0131lar banka \u015fubesi ise davan\u0131n reddini savundu.\r\n,Mahkeme; toplanan delillere ve benimsenen bilirki\u015fi raporuna g\u00f6re, poli\u00e7enin yenilenmemesinde davac\u0131n\u0131n da y\u00fczde 50 oran\u0131nda m\u00fcterafik kusuru bulundu\u011fu gerek\u00e7esi ile davan\u0131n k\u0131smen kabul\u00fc ile 40 bin 695,95 TL'nin daval\u0131 bankadan tahsiline, daval\u0131 DASK aleyhine a\u00e7\u0131lan davan\u0131n reddine h\u00fckmetti. Karar\u0131 daval\u0131 banka temyiz edince devreye Yarg\u0131tay 17. Hukuk Dairesi girdi. ,Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, bankay\u0131 kusurlu buldu. ,Kararda; \u201cDosya i\u00e7erisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme karar\u0131n\u0131n gerek\u00e7esinde dayan\u0131lan delillerin tart\u0131\u015f\u0131l\u0131p, de\u011ferlendirilmesinde usul ve yasaya ayk\u0131r\u0131 bir y\u00f6n bulunmamas\u0131na g\u00f6re, daval\u0131 banka vekilinin yerinde g\u00f6r\u00fclmeyen t\u00fcm temyiz itirazlar\u0131n\u0131n reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan h\u00fckm\u00fcn onanmas\u0131na oy birli\u011fi ile karar verilmi\u015ftir.\u201d denildi.