Yarım asırlık otomobil 15 yıl sonra trafiğe çıktı! Gören dönüp bir daha baktı

U\u00e7ar karde\u015fler, kazand\u0131klar\u0131 6 bin mark ile 1964 model Mercedes marka bir otomobili sat\u0131n alarak T\u00fcrkiye tatillerinde uzun s\u00fcre kulland\u0131lar. 1991 y\u0131l\u0131nda otomobili Kahramanmara\u015f\u2019ta kendi kaderlerine b\u0131rakan ikiz karde\u015fler, \u00f6zlem duyduklar\u0131 otomobili yeniden trafi\u011fe \u00e7\u0131kartmak istedi. Kahramanmara\u015f\u2019taki yak\u0131nlar\u0131na teslim edilen otomobil revize edilerek 15 y\u0131l aradan sonra b\u00fct\u00fcn i\u015flemleri yap\u0131larak yeniden trafi\u011fe \u00e7\u0131kt\u0131.,Kahramanmara\u015f\u2019tan 1980 y\u0131l\u0131nda Almanya\u2019ya gidip yerle\u015fen 52 ya\u015flar\u0131nda olan ikiz Mustafa ve Yemliha U\u00e7ar karde\u015fler, Dortmund \u015fehrinde makine tamircisi olarak i\u015f hayat\u0131na ba\u015flad\u0131.,Tabii, T\u00fcrkiye\u2019ye tatile geldi\u011fimizde araba ihtiyac\u0131m\u0131z oluyordu ve param\u0131zda yoktu. Maalesef yerli ara\u00e7lar \u00e7ok pahal\u0131yd\u0131 bir yerli araba 18 bin mark civar\u0131ndayd\u0131. Biz de 6 bin mark\u0131 zor biriktirdik ve ancak iki karde\u015fimizle birlikte alabildik. Ald\u0131k ve ilk \u00f6nceleri baya bindik ve rahat bir arabayd\u0131. Bir seferinde Antalya\u2019ya gidiyorduk ve polis bizi durdurdu, \u2018siz araba sollam\u0131\u015fs\u0131n\u0131z cezai i\u015flem uygulayaca\u011f\u0131m\u2019 dedi. Ben de, \u2018bu ara\u00e7la hangi arac\u0131 sollayabilirim\u2019 dedim ve azami rampa a\u015fa\u011f\u0131 110 kilometre gidebiliyordu \u00e7\u00fcnk\u00fc. Arabay\u0131 art\u0131k yeni nesle devretmek istiyorum ve o\u011flum 5 ya\u015f\u0131ndayken kuca\u011f\u0131mda kullanm\u0131\u015ft\u0131 ve \u015fuanda 25 ya\u015f\u0131nda ona b\u0131rakmak istiyorum\u201d dedi.,Klasik otomobili Kahramanmara\u015f\u2019ta revize ettiklerini ve sat\u0131l\u0131k olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Adem Demircan ise \u201cBu ara\u00e7 1964 model bir Mercedes. 1980\u2019li y\u0131llar\u0131n ba\u015f\u0131nda benim iki yak\u0131n abim Almanya\u2019ya gurbet\u00e7i olarak gidiyor ve orada para biriktirip ilk sat\u0131n ald\u0131klar\u0131 otomobildir. 1991 y\u0131l\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019ye getirildi ve o y\u0131ldan beri burada. \u0130ki abimiz bu otomobilden vazge\u00e7miyorlar.,Burada ara\u00e7 tekrar revizyona al\u0131nd\u0131 ve 15 y\u0131l sonra tekrar trafi\u011fe \u00e7\u0131kard\u0131k ve bunan sonra da di\u011fer eksikleri tamamlanacak. Ara s\u0131ra trafi\u011fe \u00e7\u0131kart\u0131yoruz ve insanlar taraf\u0131ndan ilgi g\u00f6r\u00fcyor. Foto\u011fraf \u00e7ektiriyorlar. Bu otomobili \u00e7ok ve az para veren olur belki ama \u015fuan sat\u0131l\u0131k de\u011fil\u201d ifadelerini kulland\u0131. (\u0130HA),\u0130\u00e7erine binenleri adeta 50 y\u0131l \u00f6ncesine g\u00f6t\u00fcrerek nostalji ya\u015fatan otomobil g\u00f6renlerin b\u00fcy\u00fck ilgisini \u00e7ekerken, kimi vatanda\u015f da bol bol foto\u011fraf \u00e7ektirdi. Birikim yaparak ald\u0131klar\u0131 klasik otomobili o\u011fluna b\u0131rakaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen gurbet\u00e7i Mustafa U\u00e7ar, \u201cBiz Almanya\u2019ya ikiz karde\u015f olarak geldik. ,Kahramanmara\u015f'ta ya\u015fayan 52 ya\u015f\u0131ndaki ikiz karde\u015fler, yakla\u015f\u0131k 30 y\u0131l \u00f6nce Almanya'da ald\u0131klar\u0131 yar\u0131m as\u0131rl\u0131k klasik otomobili, revize ederek yeniden trafi\u011fe \u00e7\u0131kard\u0131.