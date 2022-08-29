Yarın geliyor, pompaya yansıyacak! Akaryakıtta indirim müjdesi (29 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları)

Art arda gelen zamlar sonras\u0131nda benzine fiyat indirimi geliyor.\r\n\r\n,Benzinin litre fiyat\u0131nda 30 A\u011fustos Sal\u0131 g\u00fcn\u00fcnden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.,Benzinin litresi ise ortalama 21,16 sat\u0131l\u0131yor.\r\n,Brent petrol ve dolarda ya\u015fanan dalgalanmalar akaryak\u0131t fiyatlar\u0131n\u0131 bask\u0131layarak, y\u00fckselmesine sebep olmu\u015ftu. ,\u0130stanbul'da motorin litre fiyat\u0131 26,91 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n\r\n,\u0130\u015fte g\u00fcncel akaryak\u0131t fiyatlar\u0131...\r\n,Motorin grubunda ise fiyat de\u011fi\u015fikli\u011fi beklenmiyor.,Son al\u0131nan geli\u015fmelere g\u00f6re ibre tersine d\u00f6nd\u00fc. \u00d6yle ki; Sal\u0131 g\u00fcn\u00fcnden itibaren ge\u00e7erli olmak \u00fczere benzinde indirim bekleniyor. \u0130\u015fte 29 A\u011fustos 2022 g\u00fcncel akaryak\u0131t fiyatlar\u0131...