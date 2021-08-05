Yasa onaylandı! Aşı olmayanın maaşı kesilecek

Kovid-19 hastalar\u0131na 10 g\u00fcn karantina zorunlulu\u011funu gerekli, uygun ve orant\u0131l\u0131 bulmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in onaylamayan Konsey, ge\u00e7ici veya s\u00fcreli s\u00f6zle\u015fmeyle \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f\u00e7ilerin i\u015f yeri sahibinin Kovid-19 ruhsat\u0131 talebini reddetmeleri halinde s\u00f6zle\u015fmelerinin sonland\u0131r\u0131lmas\u0131 maddesini de kabul etmedi. Anayasa Konseyi, s\u00fcresiz s\u00f6zle\u015fmeyle \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f\u00e7ilerin ise i\u015fverenin Kovid-19 ruhsat\u0131 talebini reddetmeleri halinde maa\u015flar\u0131n\u0131n kesilmesini onaylad\u0131.Yasa, hastane ve bak\u0131mevi \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na, itfaiyecilere Kovid-19 a\u015f\u0131s\u0131 zorunlulu\u011fu getiriyor.\r\n,\u00c7ok say\u0131da g\u00f6stericinin g\u00fcnlerdir s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc protestolara kar\u015f\u0131n, tart\u0131\u015fmaya neden olan yasa kabul edildi. Anayasa Konseyi, baz\u0131 meslek gruplar\u0131na a\u015f\u0131 zorunlulu\u011fu ve sa\u011fl\u0131k ruhsat\u0131 uygulamas\u0131 getiren Kovid-19 ile m\u00fccadele yasas\u0131n\u0131 onaylad\u0131. ,Yasa, belli etkinlik ve mekanlara giri\u015fte, Kovid-19 a\u015f\u0131s\u0131 oldu\u011funu belgelemeyi, son 48 saatte yap\u0131lm\u0131\u015f negatif PCR testi sonucunu g\u00f6stermeyi ya da son 6 ayda hastal\u0131\u011fa yakalan\u0131p iyile\u015fti\u011fini kan\u0131tlamay\u0131 gerektiren Kovid-19 ruhsat uygulamas\u0131n\u0131 konser gibi geni\u015f kat\u0131l\u0131ml\u0131 etkinliklerin yan\u0131 s\u0131ra kafe, restoran, kafe, d\u00fc\u011f\u00fcn, hastane, toplu ta\u015f\u0131ma, i\u00e7 u\u00e7u\u015flar, bak\u0131m evleri, \u015fehirler aras\u0131 trenler ve 50 ki\u015fiden fazla kapasiteli kapal\u0131 mekanlar ile e\u011flence parklar\u0131nda da zorunlu hale getiriyor. Bu alanlarda maske kullan\u0131m\u0131 zorunlulu\u011fu kalkacak.,Al\u0131\u015fveri\u015f merkezlerinin Kovid-19 ruhsat uygulamas\u0131n\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda tutuldu\u011fu yasa, i\u015f yeri sahiplerinin \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131ndan Kovid-19 sa\u011fl\u0131k ruh\u015fat\u0131 talep etmeleri halinde, bunu reddeden \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n maa\u015f\u0131n\u0131 kesmesine imkan tan\u0131yor. Yasa, 30 g\u00fcn i\u00e7erisinde 3 defa Kovid-19 sa\u011fl\u0131k kart\u0131 kontrol\u00fc yapmad\u0131\u011f\u0131 belirlenen i\u015fletme sahiplerine 1 y\u0131la kadar hapis ve 9 bin avro para cezas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor.,Tart\u0131\u015fmal\u0131 yasa "sa\u011fl\u0131k diktat\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc" olarak nitelendirilmi\u015f, 25 Temmuz'da Fransa genelinde resmi verilere g\u00f6re son 3 haftad\u0131r y\u00fcz binlerce ki\u015finin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6sterilerde protesto edilmi\u015fti.,Konseyden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Fransa'da h\u00fck\u00fcmetin hastane ve bak\u0131mevi \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ile itfaiyecilere getirilen a\u015f\u0131 zorunlulu\u011fu, belli mekanlara giri\u015fte Kovid-19 sa\u011fl\u0131k ruhsat\u0131 beyan etme uygulamas\u0131yla sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n korunmas\u0131n\u0131n hedeflendi\u011fi vurguland\u0131.,.,Kovid-19 a\u015f\u0131s\u0131 olmayanlara y\u00f6nelik birtak\u0131m yasaklamalar getirilirken, a\u015f\u0131 zorunlulu\u011funun boyutu yapt\u0131r\u0131m noktas\u0131na ula\u015ft\u0131.\r\n