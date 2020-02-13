Yasak Elma'da şok! 2 isim birden diziye veda ediyor!

Neslihan Ye\u015filyurt'un y\u00f6netmen koltu\u011funda oturdu\u011fu, usta yap\u0131mc\u0131 Fatih Aksoy imzal\u0131 Yasak Elma dizisinde \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki b\u00f6l\u00fcmlerde s\u00fcrpriz bir ayr\u0131l\u0131k ya\u015fanacak.,TV100'den Birsen Altunta\u015f'\u0131n haberine g\u00f6re, Ba\u015frollerini Talat Bulut, \u015eevval Sam ve Eda Ece'nin oynad\u0131\u011f\u0131 sevilen dizide Nadir K\u0131l\u0131\u00e7 karakterini canland\u0131ran Hakan Karahan, 71. b\u00f6l\u00fcmde diziden ayr\u0131lacak.,TUVANA T\u00dcRKAY DA D\u0130Z\u0130YE VEDA ED\u0130YOR\r\n\u00d6te yandan, FOX'un reyting rekortmeni dizisinde Leyla karakterini canland\u0131ran Tuvana T\u00fcrkay da projeye veda edecek. ,.,Bu hafta reytinglerde b\u00fcy\u00fck bir ba\u015far\u0131ya imza atan Yasak Elma, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezon da devam edecek.,Senaryodaki hik\u00e2yesi biten g\u00fczel oyuncu 70. b\u00f6l\u00fcmde ekibe veda edecek.