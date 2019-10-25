Yasak Elma'ya bomba transfer! Diriliş Ertuğrul'un yıldızıydı...

\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc sezonuna bir\u00e7ok yeni oyuncuyla ba\u015flayan ve her ge\u00e7en g\u00fcn kadrosunu geni\u015fletmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar yapan Yasak Elma dizisinden bomba bir transfer haberi geldi. Son olarak Dirili\u015f Ertu\u011frul'da rol alan Cavit \u00c7etin G\u00fcner'in diziye dahil oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,Cavit \u00c7etin G\u00fcner, Pazartesi g\u00fcnlerinin en \u00e7ok izlenen yap\u0131mlar\u0131ndan biri olan Yasak Elma'da Hilmi karakterine hayat verecek. G\u00fcner, 28 Ekim Pazartesi g\u00fcn\u00fc yay\u0131nlanacak dizinin 54. b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ekranlarda g\u00f6r\u00fcnecek.,Peki Yasak Elma son b\u00f6l\u00fcm neler ya\u015fand\u0131?\r\nHalit\u2019in kay\u0131p bebe\u011fi bulup gelmesi, \u015eahika\u2019n\u0131n kurdu\u011fu d\u00fczenin yava\u015f yava\u015f y\u0131k\u0131lmas\u0131na yol a\u00e7arken, \u015eahika yeni bir plan geli\u015ftirir.,\u0130lk\u00f6\u011fretim ve orta\u00f6\u011fretimini \u0130stanbul'un \u015ei\u015fli H\u00fcrriyet mahallesinde tamamlayan Cavit \u00c7etin G\u00fcner, Mimar Sinan \u00dcniversitesi G\u00fczel Sanatlar Fak\u00fcltesi \u0130stanbul Devlet Konservatuvar\u0131 Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunudur.,2010 senesinde oyuncu Reyhan T\u00fcrk\u00fc Hazer ile hayat\u0131n\u0131 birle\u015ftirmi\u015f ancak bu evlilik 2012 y\u0131l\u0131nda son bulmu\u015ftur. Ali Demir G\u00fcner isminde bir o\u011flu vard\u0131r.,2014 y\u0131l\u0131 itibariyle Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisinde oynad\u0131\u011f\u0131 Do\u011fan Bey karakteriyle \u00fcnlenmi\u015f ve son olarak Alt\u0131n Kelebek \u00f6d\u00fcl\u00fcne verdi\u011fi tepkiyle g\u00fcndeme gelmi\u015ftir.,G\u00fcner'den iki ya\u015f b\u00fcy\u00fck abisi ve alt\u0131 ya\u015f k\u00fc\u00e7\u00fck bir k\u0131z karde\u015fi vard\u0131r. 2000 senesinde annesini kanser hastal\u0131\u011f\u0131 nedeniyle kaybetmi\u015f ve b\u00fcy\u00fck bir ac\u0131 ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131r.,Peki Cavit \u00c7etin G\u00fcner kimdir?\r\n1986 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyaya gelen Cavit \u00c7etin G\u00fcner aslen Bursal\u0131d\u0131r. \u0130stanbul'da do\u011fan ve buraya ya\u015fayan Cavit \u00c7etin G\u00fcner toplamda \u00fc\u00e7 karde\u015ftir.,Hilmi, Leyla\u2019n\u0131n yani ger\u00e7ek ad\u0131yla Ay\u015fe\u2019nin (Tuvana T\u00fcrkay) eski e\u015fi olarak izleyici kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kacak. Tehlikeli bir karakter olan Hilmi\u2019nin amac\u0131 ise Leyla\u2019y\u0131 bulmak ve onu tekrar ya\u015fad\u0131klar\u0131 yere geri g\u00f6t\u00fcrmek olacak.,Ender ve Y\u0131ld\u0131z g\u00fc\u00e7 birli\u011fi yaparak \u015eahika\u2019n\u0131n foyalar\u0131n\u0131 ortaya \u00e7\u0131karmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rlar. Halit o\u011flundan ayr\u0131 kalmayaca\u011f\u0131n\u0131 herkese ilan edip, Y\u0131ld\u0131z\u2019\u0131 yal\u0131ya geri \u00e7a\u011f\u0131r\u0131r. Ancak Y\u0131ld\u0131z, ili\u015fkisiyle ilgili nihai karar\u0131 vermi\u015ftir.,FOX TV'nin her b\u00f6l\u00fcm\u00fc merakla beklenen dizisi Yasak Elma'ya, Dirili\u015f Ertu\u011frul'da Do\u011fan Alp karakterine hayat veren \u00fcnl\u00fc oyuncu dahil oldu.