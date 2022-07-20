Yaşamak kabusa döndü! Evin her tarafından yılan fışkırıyor

" Ailece art\u0131k diken \u00fcst\u00fcndeyiz. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00e7\u0131kma saati belli olmayan y\u0131lanlar\u0131n korkusu gece bile yatmam\u0131za engel olmaktad\u0131r. Bizde yetkililerden gerekli destekleri bekliyoruz.\u201d ,"Bazen yemek yapt\u0131\u011f\u0131m f\u0131r\u0131n\u0131n \u00fczerinde bile \u00e7\u0131k\u0131yorlar. Art\u0131k evimde \u00e7al\u0131\u015famaz hale geldim. \u00c7ocuklar\u0131m bazen evde oluyor, onlar da korkuyorlar. Bende onlar\u0131 arada bir akrabalar\u0131m\u0131za g\u00f6nderiyorum. Geceleri bazen yatam\u0131yoruz, korkudan yata\u011f\u0131m\u0131za gelir diye. Ben ger\u00e7ekten yetkililerden destek bekliyorum. Tek korkum \u00e7ocuklar\u0131md\u0131r.","Her dakika panik i\u00e7indeyiz. Art\u0131k ba\u015fka ev istiyoruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc bu ev art\u0131k y\u0131lan evine d\u00f6n\u00fc\u015fm\u00fc\u015f durumda. Zaten maddi durumumuzda iyi de\u011fil. Bu korkudan art\u0131k kurtulmak istiyoruz\u201d ,.,Aile reisi Fikret Oyman ise evin her taraf\u0131nda y\u0131lanlar \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, \u201cElimizdekileri bu evin yap\u0131m\u0131na verdik, \u015fu anda durumumuz yok. Evin her taraf\u0131ndan \u00e7\u0131kan y\u0131lanlar asl\u0131nda daha \u00e7ok \u00e7ocuklar\u0131 korkutuyor. Bu ev ya\u015fanmaz duruma geldi.",Bu y\u0131lanl\u0131 evde ya\u015famalar\u0131 art\u0131k zor. \u0130n\u015fallah yetkililerimiz gerekli desteklerini sa\u011flayacaklar aileye. \u00c7\u00fcnk\u00fc bu y\u0131lanlar evin her taraf\u0131ndan \u00e7\u0131k\u0131yor. \u0130n\u015fallah aileyi yeni eve kavu\u015ftururuz.\u201d,Evin her taraf\u0131ndan y\u0131lan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten ev han\u0131m\u0131 Ay\u015fe Oyman: \u201cBizde k\u00f6ye yak\u0131n bir yerde ev yapt\u0131k. \u0130lk ba\u015flarda y\u0131lanlar yoktu. Son 2 senedir evimin her taraf\u0131ndan y\u0131lanlar \u00e7\u0131k\u0131yor. ",Hakkari Y\u00fcksekova merkeze 17 kilometre uzakl\u0131kta bulunan \u00c7ukurca k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan Oyman ailesi, son d\u00f6nemlerde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 y\u0131lan korkusu nedeniyle evlerinde adeta diken \u00fcst\u00fcnde ya\u015f\u0131yorlar. ,K\u00f6y Muhtar\u0131 Fevzi Oyman, ailenin kendisine bilgi verdi\u011fini ifade ederek: \u201c\u00c7ekti\u011fimiz g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri kaymakama, sosyal yard\u0131mla\u015fma ve dayan\u0131\u015fma vakf\u0131 ile tar\u0131m ve orman m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc yetkililerine illettik. Bug\u00fcn ekipler geldiler. Burada incelemelerde bulundular. Y\u0131lanlar\u0131 da burada sabah g\u00f6rd\u00fck. Ailenin durumu iyi de\u011fil.",\u00d6\u011fle saatlerinde evin her taraf\u0131ndan \u00e7\u0131kan y\u0131lanlar\u0131n \u00f6zellikle hal\u0131 ve yast\u0131k alt\u0131 ile kap\u0131 aralar\u0131nda g\u00f6r\u00fclmesi aileyi korkutuyor. 3 k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 y\u0131lanlardan dolay\u0131 akrabalar\u0131n\u0131n evlerine g\u00f6nderen aile, y\u0131lanlar\u0131n korkusuyla geceleri bile zor uyuyor.