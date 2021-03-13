Yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu

Olay, Aksaray Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5202 sokakta bulunan m\u00fcstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, Ekrem Alptekin (61) ve e\u015fi Cennet Alptekin\u2019in (60) oturdu\u011fu m\u00fcstakil evden silah sesleri duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezine bildirdi.,112 Acil Yard\u0131m ekiplerinin m\u00fcdahale etti\u011fi ya\u015fl\u0131 \u00e7iftin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc belirlenirken polis ekipleri evin i\u00e7ine ve b\u00f6lgesini \u015feritle kontrol alt\u0131na ald\u0131. Ard\u0131ndan olay yerine takviye polis ekipleri geldi.,Olayla ilgili ba\u015flat\u0131lan geni\u015f kapsaml\u0131 soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor. (\u0130HA),Yap\u0131lan ilk incelemelerin ard\u0131ndan Ekrem Alptekin'in psikolojik sorunlar ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilirken, \u015fahs\u0131n daha \u00f6nce e\u015fi Cennet Alptekin\u2019i t\u00fcfekle vurarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc, sonra da ayn\u0131 t\u00fcfekle kafas\u0131na ate\u015f ederek intihar etti\u011fi ihtimali \u00fczerinde duruluyor.,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kap\u0131y\u0131 a\u00e7amay\u0131nca olay yerine \u00e7a\u011f\u0131r\u0131lan Aksaray Belediyesi \u0130tfaiye M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri kap\u0131y\u0131 k\u0131rarak i\u00e7eriye girdi. Polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri Ekrem ve e\u015fi Cennet Alptekin\u2019in ba\u015flar\u0131ndan t\u00fcfekle vurulmu\u015f halde odada buldu. ,Kom\u015fular silah sesini duydu, polise haber verdi! Ya\u015fl\u0131 \u00e7ift, evlerinin odas\u0131nda kafalar\u0131ndan vurulmu\u015f halde \u00f6l\u00fc olarak bulundu! \u0130\u015fte detaylar...,Olay Yeri \u0130nceleme \u015eubesi ekipleri olay yerinde geni\u015f \u00e7apl\u0131 incelemeler yaparken, Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131 da olay yerinde incelemelerde bulundu. Yap\u0131lan incelemelerin ard\u0131ndan ya\u015fl\u0131 \u00e7iftin cenazeleri otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Aksaray \u00dcniversitesi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi Morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.