Yastık altındaki altınları bozdurmayın

Kuyumcular uyar\u0131yor... Alt\u0131n daha da y\u00fckselecek! Yast\u0131k alt\u0131ndaki alt\u0131nlar\u0131n\u0131z\u0131 bozdurmay\u0131n.\r\n,Koronavir\u00fcs\u00fcn olu\u015fturdu\u011fu ortamdan kaynaklanan bir pozisyon var. Asl\u0131nda, \u0130stanbul\u2019daki alt\u0131n fiyatlar\u0131 serbest piyasa arg\u00fcmanlar\u0131 a\u00e7\u0131k olmad\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 daha y\u00fcksek fiyatlarla a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. 350 TL band\u0131nda olaca\u011f\u0131 gibi tahmin ediliyor ama \u015fu an uluslararas\u0131 piyasalarda 340-345 band\u0131nda seyrediyor alt\u0131n\u0131n T\u00fcrk liras\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131., As\u0131l burada alt\u0131n onsunun bin 600 - bin 630 dolar band\u0131nda gezmesi, alt\u0131n\u0131n bir t\u00fcrl\u00fc d\u00fc\u015fmesine sebep olmuyor. Bunun alt\u0131nda yatan gerek\u00e7e vir\u00fcsten kaynakl\u0131 bir belirsizlik ve ekonomilerin ciddi s\u0131k\u0131nt\u0131da olu\u015fu. Ve \u00f6ng\u00f6r\u00fclemeyen bir sonu\u00e7 var., Amerika ve Bat\u0131\u2019daki Avrupa borsalar\u0131n\u0131n ciddi kay\u0131plar\u0131 var. Bir de \u00f6zel sekt\u00f6r\u00fcn \u00f6ng\u00f6r\u00fclemeyen ciddi bir pozisyona girmesi var. Bu pozisyonda ne olaca\u011f\u0131 belirsizli\u011fi, insanlar\u0131 ister istemez maden yap\u0131lar\u0131na kar\u015f\u0131 talep y\u00f6nelmesine sebep oluyor. G\u00fcvenli liman da demeyelim, g\u00fcvenli liman diye de bir \u015fey kalmad\u0131 art\u0131k. Bu s\u00fcreci birlikte hepimiz izleyip, g\u00f6rece\u011fiz\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,\u00c7in\u2019de ortaya \u00e7\u0131kan ve k\u0131sa s\u00fcrede t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan korona insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra ekonomiye de a\u011f\u0131r darbe vurmaya devam ediyor. \r\n,Alt\u0131n yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131na da \u00f6nemli bir uyar\u0131da bulunan Ay, \u201cYast\u0131k alt\u0131nda alt\u0131n kald\u0131 m\u0131? \u0130lk \u00f6nce ona bakmak laz\u0131m. E\u011fer yast\u0131k alt\u0131nda alt\u0131n kald\u0131ysa bozdurma taraftar\u0131 de\u011filim. \u00c7\u00fcnk\u00fc, alt\u0131n\u0131n ileride daha \u00e7ok y\u00fckselece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\nKaynak: \u0130HA\/\u00c7ANAKKALE - Utku Ya\u015far C\u00fcce\r\n\r\n,Devaml\u0131 y\u00fckseli\u015fte olan alt\u0131n fiyatlar\u0131yla ilgili a\u00e7\u0131klama yapan \u00c7anakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Timur Ay, \u201cAlt\u0131n\u0131n y\u00fckseli\u015fi malum k\u00fcresel \u00f6l\u00e7ekteki bak\u0131lan bir tak\u0131m s\u0131k\u0131nt\u0131lar.\r\n