Yatak odasında karşılaştı, hayatının şokunu yaşadı

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15 Temmuz Destanı
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13. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YAŞAM
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Bacanakların kavgası kanlı bitti
DÜNYA
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Pakistan’da otobüs kazası: 15 ölü, 20 yaralı
YAŞAM
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Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı, polisler canını zor kurtardı
SPOR
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İngiltere Futbol Federasyonu Avrupa Süper Ligi projesine katılan 6 kulübe soruşturma açtı
SPOR
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Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü
SPOR
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Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'da kampa girdi
YAŞAM
-
Evin yatak odasından yılan çıktı
GÜNDEM
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MSB: “Irak kuzeyindeki terörist mevzileri Hava Kuvvetlerince imha edildi”
DÜNYA
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AB, Batı Balkanlar'a 651 bin doz aşı yardımında bulunacak
YAŞAM
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Burdur'da kaybolan otizmli çocuğu arama çalışmaları sürüyor
YAŞAM
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Sinop'ta yanan evdeki Kur'an-ı Kerim'in yanmadığı görüldü
DÜNYA
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Fransa’da son 24 saatte 3 bin 730 yeni vaka
YAŞAM
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Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
YAŞAM
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Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu
DÜNYA
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Fas'ta, Hindistan’da mutasyona uğrayan yeni tip Covid türüne rastlandı
DÜNYA
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İsrail'de ilk kez Covid-19'un Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi
YAŞAM
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Antalya'da köpeğe ateş eden 2 kişi yakalandı
GÜNDEM
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Çavuioğlu'ndan 'Libya' açıklaması: Önem veriyoruz
GÜNDEM
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İzmir açıklarında 62 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
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Ramazan
Yatak odasında karşılaştı, hayatının şokunu yaşadı
Evinin yatak odasında karşılaştı, kelimenin tam anlamıyla hayatının şokunu yaşadı. Durumun ciddiyeti ise ekipler geldikten sonra anlaşıldı.
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