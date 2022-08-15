Yatalak kadının çığlıkları korkunç cinayeti ortaya çıkarmıştı! Şüpheliler tutuklandı

D\u00fcn gece \u0130zmit il\u00e7esi Serdar Mahallesi Duman Sokak'ta meydana gelen korkun\u00e7 olay, yatalak bir kad\u0131n\u0131n \u00e7\u0131\u011fl\u0131klar\u0131 ile ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edilen \u015fah\u0131slardan E.\u00d6.K. ve A.K. \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131klar\u0131 mahkemece tutuklan\u0131rken, di\u011fer 2 \u015fah\u0131s adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.,Korkun\u00e7 anlara \u015fahit olan yatalak kad\u0131n\u0131n, \u00e7\u0131\u011fl\u0131klar\u0131 \u00fczerine eve gelen kom\u015fular\u0131 Alan\u2019\u0131 kanlar i\u00e7inde yerde g\u00f6r\u00fcnce durumu 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezine bildirdi.,Olay yerine sa\u011fl\u0131k ve polis ekipleri sevk edildi. A\u011f\u0131r yaralanan Alan, olay yerinde yap\u0131lan m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. Alan, burada yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Olay\u0131n ard\u0131ndan ka\u00e7an \u015fah\u0131slar\u0131n yakalanmas\u0131 i\u00e7in polis ekipleri \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar neticesinde 4 \u015f\u00fcpheli g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. \r\n,Yatalak e\u015fine bakan \u0130lhan Alan (60) evine gelen 2 ki\u015fi taraf\u0131ndan b\u0131\u00e7akl\u0131 sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131. Alan\u2019\u0131 yaralayan 2 ki\u015fi h\u0131zla olay yerinden uzakla\u015ft\u0131.