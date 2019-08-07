Yatmadan önce sigara içenlere kötü haber

Spadola, "Uyku \u00f6ncesi 4 saat i\u00e7inde kafein al\u0131m\u0131 ile uyku parametrelerinin hi\u00e7biri aras\u0131nda ise bir ili\u015fki g\u00f6zlemlemedik." ifadesine yer verdi.\r\n\r\n,Yeni bir \u00e7al\u0131\u015fma, yatma vaktinden \u00f6nce t\u00fcketilen kahve ve \u00e7ay\u0131n uykuyu etkilemedi\u011fini ortaya koydu.\r\n\r\n\r\n,\u00c7al\u0131\u015fma ayr\u0131ca yatmadan \u00f6nce i\u00e7ilen bir sigaran\u0131n uykuya dalmakta zorluk \u00e7ekenlerde toplam uyku s\u00fcresini 42 dakika, gece boyunca sigara kullan\u0131m\u0131n\u0131n da uyku s\u00fcresini yakla\u015f\u0131k 43 dakika azaltt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi.\r\n\r\n\r\n,Uyku s\u00fcresi \u00fczerinde yap\u0131lan dikkat \u00e7eken bir ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonucu a\u00e7\u0131kland\u0131. \u00c7al\u0131\u015fmada, nikotin ve alkol uykuyu b\u00f6lerken, kafeinin uyku \u00fczerinde etkisinin olmad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,\u00d6te yandan yatmadan \u00f6nce i\u00e7ilen bir sigaran\u0131n uykuya dalmakta zorluk \u00e7ekenlerde toplam uyku s\u00fcresini 42 dakika, gece boyunca sigara kullan\u0131m\u0131n\u0131n da uyku s\u00fcresini yakla\u015f\u0131k 43 dakika azaltt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi.\r\n,Ara\u015ft\u0131rma ekibi daha sonra bu verileri, kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n uyku s\u00fcresini ve uyku verimlili\u011fini kaydeden bilek sens\u00f6rlerinden elde edilen sonu\u00e7larla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Florida Atlantik \u00dcniversitesinden Dr. Christine Spadola, "Sleep" dergisinde yazd\u0131\u011f\u0131 makalede, yatmadan \u00f6nceki 4 saat i\u00e7inde t\u00fcketilen nikotin ve\/veya alkol\u00fcn uyku s\u00fcreklili\u011fini olumsuz etkiledi\u011fini belirtti.\r\n,Ara\u015ft\u0131rman\u0131n, kahve ve \u00e7ay\u0131n uykuyu ka\u00e7\u0131rd\u0131\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki yayg\u0131n inan\u0131\u015f\u0131n tersine \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131 sonu\u00e7lar sundu\u011funa i\u015faret edildi.,\u00c7al\u0131\u015fmada, nikotin ve alkol uykuyu b\u00f6lerken, kafeinin uyku \u00fczerinde etkisinin olmad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,"Independent" gazetesinin haberine g\u00f6re, ABD'nin Florida Atlantik \u00dcniversitesi ve Harvard \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesinden ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, g\u00f6n\u00fcll\u00fc 785 ki\u015fiyi toplam 5 bin 164 g\u00fcn ve gece izleyerek ne kadar kafein, alkol ve nikotin t\u00fckettiklerini kay\u0131t alt\u0131na ald\u0131.\r\n