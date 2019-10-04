Yavru boz ayıları kurduğu sofrada elleriyle besliyor

Bitlis\u2019in Ahlat il\u00e7esinde ya\u015fayan As\u0131m Arabo\u011fa isimli hayvan sever, Nemrut Da\u011f\u0131\u2019nda ya\u015fayan yavru boz ay\u0131lar\u0131 kurdu\u011fu sofrada elleriyle besliyor.,Ahlat il\u00e7esinde ya\u015fayan hayvan sever As\u0131m Arabo\u011fa, s\u0131kl\u0131kla gitti\u011fi Nemrut Da\u011f\u0131\u2019nda yavru boz ay\u0131lar\u0131 \u00f6zenle besleyip, k\u0131\u015f ay\u0131na haz\u0131rl\u0131yor. Nemrut Da\u011f\u0131\u2019nda yavru boz ay\u0131lar\u0131n s\u0131kl\u0131kla g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc alanda yan\u0131nda g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc bal\u0131k, armut, bal ve \u00e7e\u015fitli yiyeceklerle sofra kuran As\u0131m Arabo\u011fa, belli bir s\u00fcre bekledikten sonra yan\u0131na gelen yavru ay\u0131lar\u0131 yer sofras\u0131nda elleriyle besledi. ,Bitlis\u2019in Tatvan, Ahlat ve G\u00fcroymak il\u00e7e s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde bulunan 2 bin 250 rak\u0131mdaki Nemrut Krater G\u00f6l\u00fc, do\u011fal g\u00fczelliklerinin yan\u0131 s\u0131ra zengin floras\u0131yla birlikte bir\u00e7ok canl\u0131ya da ev sahipli\u011fi yap\u0131yor. \r\n,\u00d6zenle kurdu\u011fu sofrada a\u011f\u0131rlad\u0131klar\u0131 \u015foke ediyor!,S\u0131kl\u0131kla ay\u0131lar\u0131 besledi\u011fi i\u00e7in g\u00fczel bir dostluk kurdu\u011funu belirten Arabo\u011fa, yavru ay\u0131lar\u0131 beslemekten mutluluk duydu\u011funu s\u00f6yledi. Nemrut Da\u011f\u0131\u2019nda ay\u0131lar\u0131n beslenmesi i\u00e7in ve ya\u011flan\u0131p k\u0131\u015fa haz\u0131rlanmalar\u0131 i\u00e7in yeteri kadar besin maddesi bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Arabo\u011fa, bu y\u00fczden s\u0131kl\u0131kla hayvanlar\u0131 besledi\u011fini ifade etti.\r\n,Haftada bir g\u00fcn yavru ay\u0131lar i\u00e7in sofra kurdu\u011funu dile getiren Arabo\u011fa, \u201cBug\u00fcn yine ay\u0131lar\u0131m geldiler. Onlara bol bol yiyecek getirdim, art\u0131k kar\u0131nlar\u0131n\u0131 doyururum. Buraya gelmeden \u00f6nce yanl\u0131\u015f yere gitmi\u015fler, orada kalabal\u0131k insanlar\u0131n i\u00e7inde kar\u0131nlar\u0131 a\u00e7 olduklar\u0131 i\u00e7in yiyecek bulamad\u0131 ve biraz sald\u0131rgan olmu\u015flar. Ama onlar\u0131 bulup sofraya yeti\u015ftirdim. ,Krater g\u00f6l\u00fc \u00e7evresinde ya\u015famlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrmeye \u00e7al\u0131\u015fan yavru boz ay\u0131lar ise, son zamanlarda b\u00f6lgeye giden vatanda\u015flar\u0131n ve do\u011faseverlerin ilgi oda\u011f\u0131 haline gelmeye ba\u015flad\u0131.,Bol bol yiyecek var, art\u0131k kar\u0131nlar\u0131n\u0131 doyururlar. Yani bug\u00fcn ay\u0131lar\u0131n karn\u0131 doyacak. Haftada bir g\u00fcn onlar i\u00e7in gelip sofra kuruyorum. Geldiklerinde bol bol kar\u0131nlar\u0131n\u0131 doyuruyorlar. Bug\u00fcn en \u00e7ok bal\u0131k yiyorlar, demek ki en \u00e7ok sevdikleri yiyecek bal\u0131km\u0131\u015f\u201d dedi.\r\nHayvan sever As\u0131m Arabo\u011fa, ayr\u0131ca yavru boz ay\u0131lara kendi elleriyle bal ve bisk\u00fcvi yedirmeyi de ihmal etmiyor. Kar\u0131nlar\u0131 iyice doyan yavru boz ay\u0131lar, daha sonra ormanl\u0131k alana giderek g\u00f6zden kayboluyorlar.