Yavru Kangallar vatan görevi için hazır

,TSK i\u00e7in \u00f6zenle se\u00e7ilen ve haz\u0131rlanan 10 yavru \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde Siirt \u0130l jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131na teslim edilecek. T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerinde g\u00f6rev alacak kangallar, daha \u00f6nce Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve kurt sald\u0131r\u0131lar\u0131na kar\u015f\u0131 s\u00fcr\u00fclerini korumak isteyen \u0130talyanlar i\u00e7in kangal yeti\u015ftirilen Alt\u0131n Kangal \u00c7iftli\u011finden temin edildi.,Yap\u0131lan ilk anla\u015fma ile 10 kangal k\u00f6pe\u011fi yavrusunun TSK i\u00e7in haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Uzman Kangal Yeti\u015ftiricisi \u00dcmit Ta\u015fdelen, \u201cDaha \u00f6ncede s\u00f6ylemi\u015ftik, T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri ile anla\u015fmam\u0131z sa\u011fland\u0131. Oradaki \u00fcst b\u00f6lgelerimize, karakollar\u0131m\u0131za alarm sistemi olarak kangal k\u00f6peklerimizi yeti\u015ftirece\u011fiz. 10 yavrumuzu Siirt ve A\u011fr\u0131 b\u00f6lgesi i\u00e7in haz\u0131rlam\u0131\u015f bulunmaktay\u0131z. 10 adet yavrumuzun b\u00fct\u00fcn i\u015flemleri tamamlanm\u0131\u015f durumda ve bir hafta i\u00e7erisinde yavrular\u0131m\u0131z\u0131 teslim edece\u011fiz. TSK\u2019ya hay\u0131rl\u0131 olsun diyoruz" dedi.,Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan toplumsal olaylar\u0131n \u00f6nlenmesinde kullan\u0131lmaya ba\u015flanan Kangallar\u0131n T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri (TSK) taraf\u0131ndan da ter\u00f6rle m\u00fccadelede kullan\u0131lmas\u0131 kararla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Bu kapsamda Siirt\u2019te g\u00f6rev almak \u00fczere 10 Kangal yavrusu haz\u0131rland\u0131. Vatan savunmas\u0131na haz\u0131r olan yavrular \u015fimdi g\u00f6rev alacaklar\u0131 g\u00fcn\u00fc bekliyor.,Zekalar\u0131, g\u00fc\u00e7l\u00fc fiziki yap\u0131lar\u0131, 2 kilometre g\u00f6rme menzili ve 4 kilo metrede koku alma \u00f6zelikleri ile D\u00fcnya'n\u0131n en iyi koruma k\u00f6pekleri olarak kabul edilen Kangal k\u00f6pekleri art\u0131k vatan savunmas\u0131nda da g\u00f6rev al\u0131yor. ,Kangal k\u00f6peklerinin i\u00e7g\u00fcd\u00fcsel olarak kendili\u011finden e\u011fitimli hayvanlar oldu\u011funu, her t\u00fcrl\u00fc tehlikeyi sezeceklerini belirten Ta\u015fdelen, \u201cMilli de\u011ferimiz kangal\u0131n orada g\u00f6rev almas\u0131 bizleri ger\u00e7ekten onurland\u0131rd\u0131 ve gururland\u0131rd\u0131. TSK i\u00e7in en iyi yavrular\u0131m\u0131z\u0131 se\u00e7tik. Bu k\u00f6pekler i\u00e7g\u00fcd\u00fcsel olarak kendinden e\u011fitimli hayvanlar. Bu k\u00f6peklerin e\u011fitimleri kendinden oldu\u011fu i\u00e7in orada da gelen tehlikeleri sezebilecek kapasitedeler. Kangal k\u00f6peklerimize g\u00fcveniyoruz, ter\u00f6rle m\u00fccadelede alarm sistemi olarak g\u00f6rev alaca\u011f\u0131na, g\u00f6revini en iyi \u015fekilde yerine getirece\u011finden eminiz. \u0130lk teslimat\u0131m\u0131z\u0131n 10 ile 15 g\u00fcn aras\u0131nda olmas\u0131n\u0131 planl\u0131yoruz. Yavrular\u0131m\u0131z haz\u0131r, a\u015f\u0131lar\u0131 tamamland\u0131. En g\u00fczel yavrular se\u00e7ildi. Kangallar\u0131m\u0131z TSK\u2019n\u0131n yan\u0131nda yer alacak" dedi.