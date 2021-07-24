Yavrularını kurtarmak isterken çamurda mahsur kaldı

Avery, "Filler birbirlerine \u00e7ok ba\u011fl\u0131d\u0131r. \u00d6nce yavru fillerden birinin \u00e7amura batt\u0131\u011f\u0131n\u0131, onu kurtarmak i\u00e7in de di\u011fer yavru fille anne filin \u00e7amura sapland\u0131\u011f\u0131n\u0131 san\u0131yoruz" dedi.,..,"Neyse ki operasyonda yaralanan olmad\u0131" diyen Avery, "Filler bitap haldeydi. En zoru da anne fili kurtarmak oldu\u201d ifadelerini kulland\u0131.,\u00c7\u0131kar\u0131ld\u0131ktan sonra uzun s\u00fcre yerde uzanarak g\u00fc\u00e7 toplayan filler daha sonra ayaklanarak b\u00f6lgeden uzakla\u015ft\u0131.,\u00c7evreci faaliyetleriyle tan\u0131nan veteriner cerrah Dr. Kieran Avery (34), ekibiyle birlikte trakt\u00f6rle filleri \u00e7amur g\u00f6l\u00fcnden \u00e7\u0131karmay\u0131 ba\u015fard\u0131. ,\u0130nceden planlanm\u0131\u015f kurtarma operasyonu iki saat s\u00fcrd\u00fc.,Kenya\u2019da bir fil ailesi, Isiolo b\u00f6lgesinde \u00e7amurlar i\u00e7inde mahsur kald\u0131.