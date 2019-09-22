Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu

Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla yaylalar beyaza b\u00fcr\u00fcn\u00fcrken Sonbahar'da a\u00e7an Vargit \u00e7i\u00e7ekleri \u00fczerinde ya\u011fan kar kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu. Baz\u0131 yaylalarda ise kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 5 santimetreyi buldu.\r\n,Karadeniz b\u00f6lgesinde hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n normallerin alt\u0131na d\u00fc\u015fmesiyle birlikte y\u00fcksek kesimlerde ya\u011fan kar, g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.\r\n,Mevsimin ilk kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yaylalar\u0131n son sakinleri de k\u00f6ylerine d\u00f6n\u00fc\u015f yolculu\u011funa ba\u015flad\u0131.\r\n,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan b\u00fcy\u00fckba\u015f ve k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvanlar\u0131na otlak bulmakta zorlanan besiciler, yaz\u0131n g\u00f6\u00e7 ettikleri yaylalardan ayr\u0131larak k\u0131\u015f\u0131 ge\u00e7irmek i\u00e7in y\u00f6renin daha al\u00e7ak kesimlerinde bulunan mezralara, k\u00f6ylere ve sahil kesimindeki evlerine d\u00f6nmeye yava\u015f yava\u015f ba\u015flad\u0131.\r\n,