...,Beyaz kamuflajlar\u0131n\u0131 giyerek yaylalara \u00e7\u0131kan komandolar dondurucu so\u011fukta evlerin kontrol\u00fcn\u00fc yaparak herhangi bir erzak b\u0131rak\u0131p b\u0131rak\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, kap\u0131lar\u0131n kilitli olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 veya kilitlerin k\u0131r\u0131larak kap\u0131lar\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131p a\u00e7\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kontrol etti. ,Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yer yer eksi 20 dereceye kadar d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc bin Daml\u0131 K\u00f6y\u00fc yaylas\u0131nda y\u00fcr\u00fct\u00fclen arama tarama faaliyetlerinde Asayi\u015f Komando B\u00f6l\u00fck Komutanl\u0131\u011f\u0131 personeli, y\u00f6re halk\u0131na da yayla evlerinde yiyecek b\u0131rakmamalar\u0131 noktas\u0131nda uyar\u0131larda bulunuyor. ,Sarp co\u011frafyaya sahip y\u00fcksek rak\u0131ml\u0131 yaylalarda kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yer yer 2 metreyi buldu\u011fu zorlu arazide T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri envanterinde bulunan son teknoloji askeri ekipmanlarla icra edilen operasyonlarda k\u0131\u015f mevsimiyle birlikte k\u00f6ylerine d\u00f6nen ve baharla birlikte tekrar yaylalara \u00e7\u0131kacak vatanda\u015flar\u0131n ikametleri kontrol ediliyor.,T\u00fcrkiye\u2019nin en fazla yaylas\u0131na sahip \u015fehirlerinden birisi olan G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019de \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131\u2019na ba\u011fl\u0131 Asayi\u015f Komando B\u00f6l\u00fck Komutanl\u0131\u011f\u0131'nda g\u00f6revli askerler K\u00fcrt\u00fcn il\u00e7esi yaylalar\u0131nda ter\u00f6r operasyonlar\u0131n\u0131 aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.