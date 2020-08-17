Yaz aylarında nüfusu 10 katına çıkıyor, buraya gelen dönmek istemiyor

Yayla, Kumluca il\u00e7e s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde olmas\u0131na ra\u011fmen, Kemer, Antalya il merkezi, Aksu, Serik, Manavgat ve Isparta halk\u0131 taraf\u0131ndan da tercih ediliyor.,S\u00f6\u011f\u00fct Cumas\u0131 Yaylas\u0131 Kumluca\u2019ya 60 Kilometre, Kemer il\u00e7esine 30 kilometre, Antalya il merkezine ise 55 kilometre uzakl\u0131kta bulunuyor.,Ger\u00e7ek n\u00fcfusu 300 olan Kuzca Mahallesi, yaz aylar\u0131nda yakla\u015f\u0131k 3 bin n\u00fcfuslu oluyor. 16 y\u0131l \u00f6nce i\u00e7me suyu getirilen yaylada, bin 500 su abonesi mevcut. ,300 ki\u015fiye g\u00f6re planlanan su \u015febekesi ile, 3 bin ki\u015fiye hizmet vermeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Kuzca Mahalle Muhtar\u0131 Ali Okur, \u201cBurada en b\u00fcy\u00fck sorun sudur. T\u00fcm yetkililerden su sorunumuz giderilmesi i\u00e7in \u00e7\u00f6z\u00fcm bekliyoruz. Su daha \u00f6nce geldi\u011finde 250 - 300 abonesi varken, \u015fimdi bin 500 aboneye ula\u015ft\u0131. Her ge\u00e7en g\u00fcn g\u00f6\u00e7 al\u0131yor, yo\u011funluk oluyor. Antalya\u2019n\u0131n her bir b\u00f6lgesinden yaylac\u0131lar geliyor. Kumluca, Kemer, Antalya il merkezi, Serik, Aksu, Manavgat, Alanya hatta Isparta\u2019dan bile yaz mevsimini ge\u00e7irmek i\u00e7in geliyorlar\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Yaylan\u0131n her ge\u00e7en g\u00fcn b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc kaydeden Okur, Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Muhittin B\u00f6cek\u2019in talimat\u0131yla yaylaya 3 kilometre asfalt \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131lmaya ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Okur, \u201cBu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n devam etmesini istiyoruz\u201d dedi.,S\u00f6\u011f\u00fct Cumas\u0131 Yaylas\u0131, bin 450 rak\u0131m\u0131yla, sedir a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n etraf\u0131nda bulunuyor.