Yaz geldi, hafifleme zamanı: Kilo vermek isteyen herkesin bilmesi gereken 7 tüyo

Hava sıcaklıklarının artıp yazın iyice etkisini gösterdiği şu günlerde pek çok kişiyi kilo verme telaşı sardı. Zayıflamak isteyenler internette kilo vermek için tüyoları araştırmaya başladı. Şok diyetlerden uzak durulması gerektiğini belirten uzmanlar ise sağlıklı zayıflamanın önemini her fırsatta vurguluyor. Peki, kilo vermek için yapılması gerekenler neler? Diyetisyen Benan Koç, adım adım zayıflama tüyolarını tek tek sıraladı. İşte dikkat etmeniz gerekenler…