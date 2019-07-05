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Türkiye Gazetesi

Yaz mevsiminde kalp krizinden koruyan öneriler

Yaz mevsiminde kalp krizinden koruyan öneriler
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Aşırı sıcak havanın etkisiyle kan dolaşımı düzensizleşen kalp ve damar hastaları, gerekli önlemleri almazsa, kalp krizi tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliyor. Yaz sıcaklarından korunmak için alınacak önlemler ile kalp sağlığını korumak mümkün olabiliyor

Kalp hastalıkları yaşamı tehdit eden en önemli sağlık sorunu Kalp ve damar hastalıkları, kronik hastalıklar içerisinde yaşamı tehdit eden en önemli sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre; dünyada her yıl ortalama 18 milyon, Türkiye’de ise 200 bin kişi, kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu sayı, her geçen yıl artış göstermektedir. Kalp hastalıklarının ve kalp krizlerinin oluşumunda; başta sigara olmak üzere düzensiz beslenme, stres ve çevresel faktörler de etkili rol oynamaktadır.

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