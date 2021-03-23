Yaza düğünü vardı... Korkunç son

Kaza 2 g\u00fcn \u00f6nce Ak\u00e7akoca il\u00e7esinde meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Ak\u00e7akoca \u2013 Ere\u011fli Karayolu sapak mevkiinde Ere\u011fli istikametinden Ak\u00e7akoca istikametine gitmekte olan Suat Alkan idaresindeki otomobil, t\u0131ra arkadan \u00e7arpt\u0131., Kazada a\u011f\u0131r yaralanan otomobil s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Suat Alkan, itfaiye ekiplerince s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 yerden kurtar\u0131larak ambulansla D\u00fczce \u00dcniversitesi Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Hastanesi\u2019ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,26 ya\u015f\u0131ndaki s\u00fcr\u00fcc\u00fc, tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Hayat\u0131n\u0131 kaybeden s\u00fcr\u00fcc\u00fc Suat Alkan\u2019\u0131n cenazesinin \u00c7aya\u011fz\u0131 k\u00f6y\u00fcnde topra\u011fa verilece\u011fi \u00f6\u011frenildi. Ni\u015fanl\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen Alkan'\u0131n yaz mevsiminde d\u00fc\u011f\u00fcn yapmaya haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.