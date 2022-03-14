Yazı beklerken kış geldi! Kalınlık 2 metreyi buldu, kar bir köyü adeta yuttu

2-3 metre kar\u0131n bir anda ya\u011fd\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Y\u00f6ndem, "K\u0131\u015f yine geri d\u00f6nd\u00fc. Evin \u00f6n\u00fcn\u00fc k\u00fcrekle temizliyorum. Devaml\u0131 temizliyorum. Her g\u00fcn kar at\u0131yorum" diye konu\u015ftu. (\u0130HA),"Mart pencereden bakt\u0131r\u0131r, kazma k\u00fcre\u011fi yakt\u0131r\u0131r" diyen Omur, "O da bu sene. Ben 57 ya\u015f\u0131nday\u0131m. Bu ya\u015fa geldim mart ay\u0131nda bu kadar kar ilk kez g\u00f6r\u00fcyorum. B\u00fct\u00fcn evlerin \u00f6n\u00fcnde t\u00fcneller a\u00e7arak kom\u015fular\u0131m\u0131za ve ah\u0131rlar\u0131m\u0131za gidiyoruz. Bug\u00fcnlerde iki metreden fazla kar ya\u011fd\u0131\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.,79 ya\u015f\u0131ndaki vatanda\u015f Sabri Y\u00f6ndem ise 30 seneden bu yana b\u00f6yle bir kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 g\u00f6rmedi\u011fini belirtti.,K\u00f6y sakinlerinden Ey\u00fcp Omur, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, mart ay\u0131nda bu kadar kar beklemediklerini, bahar mevsimini beklerken kar s\u00fcrpriziyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u00c7ok fazla kar ya\u011fd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Omur, \u201cB\u00fct\u00fcn evlerimiz kar alt\u0131nda. Evlerimiz, ara\u00e7lar\u0131m\u0131z, ah\u0131rlar\u0131m\u0131z, her \u015feyimiz art\u0131k kar alt\u0131nda kayboldu" dedi.,Mu\u015f'un 1800 rak\u0131m, 100 hane ve 700 n\u00fcfuslu Yukar\u0131yongal\u0131 k\u00f6y\u00fcnde ilkbahar mevsimini bekleyen k\u00f6y sakinleri, ya\u015fanan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fad\u0131.\r\n\r\nEv, ah\u0131r, i\u015f makineleri, ara\u00e7lar ve yemler tamamen kar alt\u0131nda kald\u0131, k\u00f6yde adeta kar esareti ya\u015fan\u0131yor.,Vatanda\u015flardan Ahmet \u00c7amtosun da birka\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr k\u00f6yde s\u00fcrekli kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayarak, "Evden \u00e7\u0131kam\u0131yoruz. Sabah evden t\u00fcnel a\u00e7arak \u00e7\u0131kt\u0131m. Kara g\u00f6m\u00fcld\u00fck. \u0130ki metreden fazla kar var. Yaz\u0131 beklerken k\u0131\u015f bizi yakalad\u0131. Mahvolduk. Hayvanlar\u0131n yemi de bitti. Son zamanlarda ilk kez bu kadar kar g\u00f6rd\u00fcm" ifadelerini kulland\u0131.,Yakla\u015f\u0131k bir haftad\u0131r devam eden kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 2 metreyi buldu, k\u00f6y adeta beyaz \u00f6rt\u00fc taraf\u0131ndan esir al\u0131nd\u0131...,Yakla\u015f\u0131k bir haftad\u0131r kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n aral\u0131klarla devam etti\u011fi k\u00f6yde, i\u015f makinelerinin giremedi\u011fi sokaklar vatanda\u015flar taraf\u0131ndan k\u00fcreklerle a\u00e7\u0131l\u0131yor.\r\n\r\nGe\u00e7imlerini besicilikle sa\u011flayan vatanda\u015flar ise hayvanlar\u0131n\u0131 besleyebilmek i\u00e7in kardan t\u00fcneller a\u00e7arak onlara yem vermek zorunda kald\u0131.