Yemekteyiz 9-13 Ocak haftası yarışmacıları kimler? 13 Ocak Yemekteyiz kim kazandı? Haftanın Birincisi Kim oldu? (13 Ocak 2019)
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13 Ocak Yemekteyiz kim kazandı, Yemekteyiz kazananı kim? 13 Ocak Cuma haftanın finali bugün yayınlanacak ve kazanan belli olacak! Büyük ödülün sahibi kim olacak merak ediliyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların yarıştığı haftada büyük ödülü kim kazanacak merak ediliyor. 10 bin liralık ödülün sahibi kim olacak? İşte Yemekteyiz 13 Ocak bu haftanın birincisi olan isim...