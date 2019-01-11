Yemekteyiz'deki o tartışma TV8'e pahalıya patladı! RTÜK cezayı kesti

Radyo ve Televizyon \u00dcst Kurulu (RT\u00dcK), \u00f6nceki g\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi toplant\u0131da g\u00fcnd\u00fcz ku\u015fa\u011f\u0131ndaki programlar\u0131 ve baz\u0131 dizileri masaya yat\u0131rd\u0131. Toplant\u0131da Onur B\u00fcy\u00fcktop\u00e7u'nun sunuculu\u011funu yapt\u0131\u011f\u0131 'Yemekteyiz' yar\u0131\u015fmas\u0131nda ya\u015fanan bir olaydan dolay\u0131 TV8'e de ceza kesilmesine karar verildi.,Biricik K\u0131rbay bu kar\u015f\u0131l\u0131kla \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nerek Tayfun Arslan'a "Sen annene \u00e7ok bilmi\u015f diyor musun?" diye ince bir serzeni\u015fte bulununca da yar\u0131\u015fmac\u0131ya kar\u015f\u0131 parma\u011f\u0131n\u0131 sallay\u0131p masay\u0131 yumruklamaya ba\u015flam\u0131\u015f, "Haddini bileceksin" diyerek ba\u011f\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.,Yar\u0131\u015fmac\u0131lardan Biricik K\u0131rbay, Tayfun Arslan'\u0131n edep s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 a\u015fan tavr\u0131na 'haddinizi a\u015f\u0131yorsunuz' diyerek m\u00fcdahale edince ak\u0131llara zarar olay patlak vermi\u015fti. Tayfun Arslan, annesi ya\u015f\u0131ndaki Biricik K\u0131rbay'a 'Bayan \u00e7ok bilmi\u015f yine konu\u015ftu' diyerek \u015fok bir kar\u015f\u0131l\u0131k vermi\u015fti.,RT\u00dcK, Yemekteyiz'deki bir yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n \u00e7ocuk geli\u015fimine uygun olmayan ve \u015fiddet i\u00e7eren davran\u0131\u015flar\u0131n kesilmeden ekrana getirdi\u011fi gerek\u00e7esiyle TV8'e cezay\u0131 kesti.,Kanal\u0131n, "Radyo ve televizyon hizmetlerinde, \u00e7ocuk ve gen\u00e7lerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki geli\u015fimine zarar verebilecek t\u00fcrde i\u00e7erik ta\u015f\u0131yan programlar, bunlar\u0131n izlenebilece\u011fi zaman diliminde ve koruyucu sembol kullan\u0131lsa dahi yay\u0131nlanamaz" h\u00fckm\u00fcn\u00fc ihlal etti\u011fi belirlendi. (internethaber),Bilindi\u011fi gibi ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda Yemekteyiz'de yar\u0131\u015fan Tayfun Arslan adl\u0131 bir yar\u0131\u015fmac\u0131, kendi g\u00fcn\u00fcn\u00fc atlatt\u0131ktan sonra ak\u0131llara zarar bir karaktere b\u00fcr\u00fcnm\u00fc\u015ft\u00fc. Kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 masalarda agresifli\u011fi ve edep s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 a\u015fan tav\u0131rlar\u0131 ile sivrilen Tayfun Arslan 3. g\u00fcnde Yemekteyiz'in en utan\u00e7 verici kavgalar\u0131ndan birine imza atm\u0131\u015ft\u0131.,Sunucu Onur B\u00fcy\u00fcktop\u00e7u ve di\u011fer yar\u0131\u015fmac\u0131lara da sert \u00e7\u0131k\u0131\u015flar yapan Arslan'dan dolay\u0131 RT\u00dcK, TV8'e '\u015fiddet i\u00e7erikli davran\u0131\u015flar\u0131n kesilmeden ekrana getirildi\u011fi tespitiyle' para cezas\u0131 verdi.