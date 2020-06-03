Yeni araştırma: 1 metre ne kadar koruyor?

D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan fonlanan ara\u015ft\u0131rmada, \u00fclkelerin uygulad\u0131\u011f\u0131 farkl\u0131 sosyal mesafe uygulamalar\u0131n\u0131n koronavir\u00fcse yakalanma oran\u0131n\u0131 ne \u00f6l\u00e7\u00fcde etkiledi\u011fi inceledi.,DS\u00d6 taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada daha \u00f6nce bir metrelik sosyal mesafe uygulamas\u0131 tavsiye edildi. Fransa, \u0130sve\u00e7, Singapurr ve Avusturya BM ajans\u0131n\u0131n \u00f6nerisine uyuyor.,Almanya, Avustralya ve Hollanda da 1,5 metre; \u0130ngiltere, \u0130svi\u00e7re, \u0130spanya ve \u0130talya\u2019da 2 metre sosyal mesafe kural\u0131 uygulan\u0131yor. Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 T\u00fcrkiye\u2019deki vatanda\u015flar aras\u0131nda ise en az 3-4 ad\u0131m uzakl\u0131k olmas\u0131n\u0131 tavsiye ediyor.,Yani bir metrelik sosyal mesafe uygulanan bir toplumda her y\u00fcz ki\u015fiden 2,6's\u0131, hi\u00e7 \u00f6nlem uygulamayan bir \u00fclkede ise her 100 ki\u015fiden 13\u2019\u00fc vir\u00fcse yakalan\u0131yor. Sosyal mesafenin 2 metre oldu\u011fu \u00fclkelerde ise risk her y\u00fcz ki\u015fiden biri olarak de\u011ferlendiriliyor.,Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, bulgular\u0131ndan yola \u00e7\u0131karak normalle\u015fme s\u00fcreciyle, toplu ta\u015f\u0131ma ara\u00e7lar\u0131nda, restoranlarda, plajlarda, okul ve i\u015fyerinde sosyal mesafeye dikkat edilmesinin hayati \u00f6nem ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Sosyal mesafe uygulamalar\u0131n\u0131n toplumda Covid-19 oran\u0131n\u0131 y\u00fczde 80 ile y\u00fczde 90 oran\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc vurgulayan ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, \u00f6nlem al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131 takdirde vakalarda h\u0131zl\u0131 bir art\u0131\u015f olabilece\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.,Bilim insanlar\u0131 yapt\u0131klar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n sonucunda, DS\u00d6\u2019n\u00fcn tavsiyesi olan bir metrelik sosyal mesafenin vir\u00fcse yakalanma riskini y\u00fczde 80 oran\u0131nda azaltt\u0131\u011f\u0131n\u0131 buldular. Buna g\u00f6re, enfekte olmu\u015f bir hastadan iki metre uzakta iken vir\u00fcse yakalanma oran\u0131n y\u00fczde 1,3; bir metre uzakl\u0131kta ise y\u00fczde 2,6 oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131. Hi\u00e7 sosyal mesafe uygulanmad\u0131\u011f\u0131nda ise risk y\u00fczde 13\u2019e \u00e7\u0131k\u0131yor.