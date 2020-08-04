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Türkiye Gazetesi

Yeni doğan bebeklerinin altını değiştirdiklerinde şok oldular

Yeni doğan bebeklerinin altını değiştirdiklerinde şok oldular

Gaziantep’in Araban ilçesinde yaşayan ve bir yıl önce evlenen Hıdır ile Fatma Çalışkan çifti bir bebek sahibi olacaklarını öğrendi. Özel bir hastanede yapılan ultrason görüntülemesin de bebeklerinin ‘erkek’ olacaklarını öğrenen genç çift heyecan içinde doğacak bebeği beklemeye başladı. Hamilelikte 41 haftayı dolduran anne, doğum için gittikleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesine yatış yaptı. Sancıları artan anne kısa süre sonra doğum yaparak bebeğini dünyaya getirdi. Doğum sonrası bileğine doğan çocuğun erkek olduğunu gösteren ‘mavi’ bileklik takıldı. 3 gün hastanenin yeni doğan servisinde yatan bebek ailenin isteği üzerine çıkartılarak eve götürüldü.

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