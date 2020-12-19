Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

\u0130hbar \u00fczerine b\u00f6lgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, kilidi k\u0131rarak kepenki a\u00e7t\u0131. Saatler sonra a\u00e7\u0131lan kap\u0131n\u0131n arkas\u0131nda valizleri ile birlikte \u00e7\u0131kan kad\u0131n\u0131n y\u00fcz\u00fcndeki mutluluk dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131. Ekipler, al\u0131konulan ve sa\u011fl\u0131k durumu iyi olan kad\u0131n\u0131 polis merkezine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.,Olay, Merkezefendi il\u00e7esi S\u00fcmer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere g\u00f6re, Raziye Saruhan, yeni e\u015fi taraf\u0131ndan darp edilince eski e\u015fi Mehmet K.\u2019ya s\u0131\u011f\u0131nd\u0131. Eski e\u015fine s\u0131\u011f\u0131nan Saruhan, 24 saati a\u015fk\u0131n s\u00fcre boyunca sanayi i\u00e7erisinde oto tamirhanesinde \u00fczerine kap\u0131 kilitlenerek al\u0131konuldu. \u015earj\u0131 biten \u00e7aresiz kad\u0131n, \u00fczerine kitlenen kepenke vurarak, saatlerce yard\u0131m \u00e7\u0131\u011fl\u0131\u011f\u0131 att\u0131. ,Yan\u0131nda \u015farj aleti bulunmayan Saruhan, i\u015fyerinde saatler sonra buldu\u011fu \u015farj aleti ile telefonu \u015farj etti. Telefonun a\u00e7\u0131lmas\u0131yla umutlanan kad\u0131n, 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezini arayarak ihbarda bulundu.,Denizli\u2019de yeni e\u015finden \u015fiddet g\u00f6r\u00fcp s\u0131\u011f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 eski e\u015fi taraf\u0131ndan 24 saat bir oto tamirhanesinde al\u0131konulan kad\u0131n\u0131n imdad\u0131na polis ve itfaiye ekipleri yeti\u015fti.,KAYNAK: \u0130HA,E\u015finin al\u0131konuldu\u011fundan habersiz olan Ramazan Y'nin, saatlerce Saruhan\u2019a ula\u015fma \u00e7abas\u0131 sonu\u00e7suz kald\u0131. Saruhan\u2019\u0131n \u0131srarla \u00e7alan telefonunu a\u00e7mas\u0131yla durumdan haberdar olan Ramazan Y. de olay yerine geldi., Kilitli kald\u0131\u011f\u0131 i\u015fyerinden kurtar\u0131ld\u0131ktan sonra sorulara cevap veren Raziye Saruhan, \u201cRamazan Y. ile birlikteli\u011fim oldu\u011fu i\u00e7in bo\u015fand\u0131k. Beni eski e\u015fimden kurtarmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordu kendince. E\u015fim Ramazan Y. kendisi beni arad\u0131\u201d dedi.