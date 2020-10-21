Yeni gelir kapısı! 700 metrekare arsadan bir ton ürün elde ediyorlar

Trabzon'da 10 y\u0131l \u00f6nce ba\u015flat\u0131lan proje meyvelerini vermeye ba\u015flad\u0131.,KAYNAK: AA,Trabzon'un D\u00fczk\u00f6y il\u00e7esinde kaymakaml\u0131k taraf\u0131ndan geli\u015ftirilen proje kapsam\u0131nda 10 \u00fcretici, ahududu (frambuaz) meyvesi yeti\u015ftirerek, kent ekonomisine katk\u0131 sa\u011flamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,B\u00f6lgedeki tar\u0131msal verimi art\u0131rmak amac\u0131yla yakla\u015f\u0131k 10 y\u0131l \u00f6nce kaymakaml\u0131k taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan "Ahududu Yeti\u015ftiricili\u011fi Projesi" kapsam\u0131nda, \u00fcreticilere ahududu hakk\u0131nda bilgi verildi.\r\n\r\nProje kapsam\u0131nda \u00fcreticiler, bah\u00e7elerine ahududu fidanlar\u0131 dikerek, \u00fcretime destek verdi. Proje sonunda verim elde eden \u00fcreticiler, herkesi ahududu yeti\u015ftirmeye \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.,\u00c7akmak, yeti\u015ftirdi\u011fi \u00fcr\u00fcn\u00fcn olduk\u00e7a kaliteli oldu\u011funu vurgulayarak, "\u0130l\u00e7ede insanlar ge\u00e7imini hayvanc\u0131l\u0131kla sa\u011fl\u0131yor. Ancak bu meyvenin yeti\u015ftirilerek, \u00fcretiminin geli\u015ftirilmesi bizler i\u00e7in \u00e7ok iyi olur. \u00c7\u00fcnk\u00fc ahududu yeti\u015ftiricili\u011finin il\u00e7ede art\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Belki bu meyve sayesinde il\u00e7emizin kaderi de\u011fi\u015fir. Bu konuda b\u00fcy\u00fcklerimizden destek bekliyoruz." dedi.,\u00c7akmak, il\u00e7enin turizm bak\u0131m\u0131ndan yerli ve yabanc\u0131 turistlerin ilgisini \u00e7ekti\u011fini belirterek, il\u00e7eye gelen turistleri bah\u00e7esine davet etti.\r\n\r\nAk\u00e7aabat Ziraat Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Hikmet Ey\u00fcpo\u011flu da D\u00fczk\u00f6y il\u00e7esinde ahududu yeti\u015ftiren \u00fcretici \u00c7akmak'\u0131n bah\u00e7esini gezerek, bilgi ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.,Ahudududan 1 ton \u00fcr\u00fcn ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden \u00c7akmak, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n"\u00dcr\u00fcn T\u00fcrkiye'de ahududu yurt d\u0131\u015f\u0131nda ise frambuaz olarak biliniyor. T\u00fcr bak\u0131m\u0131ndan \u00e7ile\u011fe benzedi\u011fi i\u00e7in h\u0131zl\u0131 t\u00fcketilmesi gerekiyor. Toplad\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fcr\u00fcnleri dondurucuda muhafaza ediyoruz. Genellikle pastanelere sat\u0131yorum. Elde etti\u011fim gelirle \u00e7ocuklar\u0131m\u0131n e\u011fitimine harc\u0131yorum. Ancak pazarlama konusunda s\u0131k\u0131nt\u0131lar ya\u015f\u0131yoruz. Bu konuda yetkililerden destek bekliyorum.",Ey\u00fcpo\u011flu, her zaman \u00fcreticilerin yanlar\u0131nda olduklar\u0131n\u0131 belirterek, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n"Pazarlama konusunda s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 var. Onlara yard\u0131mc\u0131 olmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Alanda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz bo\u015f arazileri de 'nas\u0131l de\u011ferlendirebiliriz?' diye ara\u015ft\u0131r\u0131yoruz. Hatta aronya meyvesini bile burada deneme dikimleri yap\u0131p, \u00e7ift\u00e7ilerimize yard\u0131mc\u0131 olmaya \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. Memleketin her b\u00f6lgesinde her \u00fcr\u00fcn yeti\u015febiliyor. Yeter ki \u00e7ift\u00e7ilerin yan\u0131nda olal\u0131m, onlara destek verelim. Bizim insan\u0131m\u0131z zaten \u00e7al\u0131\u015fkan onlara destek oldu\u011fumuz zaman ba\u015far\u0131l\u0131 olaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.",G\u00fclgiller familyas\u0131ndan olan ve haziran sonunda olgunla\u015fan ahududu, besin i\u00e7eri\u011fi bak\u0131m\u0131ndan "s\u00fcper besinler" grubunda yer al\u0131yor.\r\n\r\nYaz aylar\u0131n\u0131 ailesiyle birlikte il\u00e7enin \u00c7ay\u0131rba\u011f Mahallesi Do\u011fankaya mezras\u0131nda ge\u00e7iren 49 ya\u015f\u0131ndaki \u00fcretici Erol \u00c7akmak, ge\u00e7imini \u00e7ift\u00e7ilik ve ahududu yeti\u015ftirerek sa\u011fl\u0131yor.,\u00c7akmak, kaymakaml\u0131k taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan proje kapsam\u0131nda 1300 rak\u0131mda ahududu yeti\u015ftirmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nYakla\u015f\u0131k 700 metrekare alana ahududu dikti\u011fini anlatan \u00c7akmak, ailesiyle birlikte meyveyi g\u00fcnl\u00fck olarak toplad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.