Yeni iPhone'un dizaynı doğrulandı

Apple'\u0131n Eyl\u00fcl ay\u0131nda tan\u0131tmas\u0131 beklenen yeni iPhone modelinin nas\u0131l g\u00f6r\u00fcnece\u011fi belli oldu.\r\n,ABD merkezli teknoloji devi Apple, her y\u0131l oldu\u011fu gibi Eyl\u00fcl ay\u0131nda yeni iPhone modelini tan\u0131tacak.\r\n\r\nApple'\u0131n resmi a\u00e7\u0131klamada bulunmamas\u0131na ra\u011fmen cihazlar ile ilgili herg\u00fcn yeni bir iddia ortaya at\u0131l\u0131yor.,Pop\u00fcler aksesuar \u00fcreticisi Ghostek\u2019in sipari\u015flerini almaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 k\u0131l\u0131flar ile iPhone 11'in uzun s\u00fcredir iddia boyutunda olan yeni dizayn\u0131 da do\u011frulanm\u0131\u015f oldu\r\n,Sab\u0131rs\u0131zl\u0131kla beklenen telefon hakk\u0131nda her ge\u00e7en g\u00fcn yeni bir detay g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde kamera \u00e7\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 i\u00e7ermeyen iPhone 11'in g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc yay\u0131nland\u0131.,Ak\u0131ll\u0131 telefonlar i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 tasar\u0131mlarla \u00fcnl\u00fc Jonas Daehnert'in resmi Twitter hesab\u0131ndan payla\u015f\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc bir\u00e7ok kullan\u0131c\u0131y\u0131 arada b\u0131rakt\u0131. Kamera \u00e7\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131na sahip olmayan iPhone 11, kimi taraf\u0131ndan be\u011fenildi, kimi taraf\u0131ndan da pek be\u011fenilmedi.\r\n\r\n,Geli\u015fen teknoloji ile beraber telefon \u00fcreticileri, arka kamera i\u00e7in daha b\u00fcy\u00fck bir alana ihtiya\u00e7 duyuyor. Bununla beraber kameralar, \u00e7\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 bir tasar\u0131ma sahip oluyor. Bu sebeple kamera \u00e7\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 i\u00e7ermeyen bir telefon en az\u0131ndan g\u00fcn\u00fcm\u00fczde pek m\u00fcmk\u00fcn g\u00f6z\u00fckmese de 2020 y\u0131l\u0131nda tan\u0131t\u0131lacak iPhone'da bu tasar\u0131ma sahip bir modelle kar\u015f\u0131la\u015fabiliriz. \r\n\r\n,\u015eirketin merakla beklenen bir ba\u015fka \u00fcr\u00fcn\u00fc ise iPhone XL\r\n\r\nApple'\u0131n uzun y\u0131llard\u0131r iPhone bataryalar\u0131yla sorun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 biliniyor. H\u0131zl\u0131 t\u00fckenen batarya \u00f6mr\u00fcnden \u015fikayet eden kullan\u0131c\u0131lar\u0131n geri bildirimlerini yak\u0131ndan takip eden \u015firket, bu kez batarya konusunda \u00f6nemli iyile\u015ftirmeler yapmay\u0131 planl\u0131yor.,ABD merkezli teknoloji devi Apple, Eyl\u00fcl ay\u0131nda yeni amiral gemisi telefonu iPhone XL'i tan\u0131tmaya haz\u0131rlan\u0131yor. S\u00f6z konusu modele ait en net s\u0131z\u0131nt\u0131 internete d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\nS\u0131z\u0131nt\u0131 iPhone XL ile ilgili uzun s\u00fcredir dile getirilen iddialar\u0131 da kan\u0131tlar nitelikte. \r\n\r\n,Apple'a y\u00f6nelik ba\u015far\u0131l\u0131 analizleri ve tahminleriyle tan\u0131nan Ming-Chi Kuo, bu y\u0131l tan\u0131t\u0131lacak yeni iPhone modelleriyle ilgili \u00f6nemli ipu\u00e7lar\u0131 verdi. Huawei Mate 20 Pro ve Galaxy S10 telefonlarda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz ters kablosuz \u015farj teknolojisinin iPhone 11'lerde de bulunaca\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken Kuo, bu sayede iPhone'lar\u0131n art\u0131k ba\u015fka telefonlar\u0131 da kablo deste\u011fi olmaks\u0131z\u0131n \u015farj edebilece\u011fine dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n,Bu teknolojiye sahip olaca\u011f\u0131ndan dolay\u0131 daha b\u00fcy\u00fck bir batarya kullanacak olan iPhone 11'in 3491 mAh ila 3560 mAh aras\u0131nda bir kapasiteye sahip bataryadan g\u00fc\u00e7 almas\u0131 bekleniyor. Apple'\u0131n bu iyile\u015ftirmeyi yapmas\u0131yla birlikte s\u0131k\u00e7a \u015fikayet edilen batarya sorunu da geride kalacak gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\n,2015 y\u0131l\u0131nda iPhone 6S ile hayat\u0131m\u0131za giren 3D Touch \u00f6zelli\u011fi i\u00e7in yolun sonu g\u00f6r\u00fcnd\u00fc \r\n\r\n\u015eirkete yak\u0131n kaynaklara dayand\u0131r\u0131lan iddialara g\u00f6re, basma sertli\u011fini alg\u0131layan ve buna g\u00f6re se\u00e7enekler sunan 3D Touch \u00f6zelli\u011fi art\u0131k iPhone'larda olmayacak. ,Apple'\u0131n hen\u00fcz tan\u0131tmad\u0131\u011f\u0131 \u00fcr\u00fcnler ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 ba\u015far\u0131l\u0131 tahminleri ile ad\u0131n\u0131 duyuran teknoloji uzman\u0131 Ming-Chi Kuo, \u015firketin bu y\u0131l tan\u0131taca\u011f\u0131 yeni modellerinin son d\u00f6nemde \u00e7\u0131kan Android telefonlardaki gibi 3 arka kamera ile gelece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,ABD merkezli teknoloji devi Apple'\u0131n yeni iPhone modelleri i\u00e7in yeni iddialar gelmeye devam ediyor.\r\n\r\n\u0130\u015fte yeni modeller hakk\u0131nda dikkat \u00e7eken iddialar... ,ABD merkezli teknoloji devi Apple ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l tan\u0131tt\u0131\u011f\u0131 modelleri iPhone XS Max, iPhone XS ve iPhone XR ile tamamen \u00e7er\u00e7evesiz d\u00f6neme ad\u0131m atm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,Ancak \u015firkete yak\u0131n kaynaklara dayand\u0131r\u0131lan iddialara bak\u0131l\u0131rsa Apple geri ad\u0131m atmaya haz\u0131rlan\u0131yor. \r\n\r\n,S\u00f6z konusu iddiaya g\u00f6re, Apple ana ekran tu\u015funa sahip bir iPhone \u00fcretmeye haz\u0131rlan\u0131yor. Ba\u015fka bir deyi\u015fle iPhone\u2019un ikonik tu\u015fu yeni modeller ile tekrar hayat\u0131m\u0131za girebilir. \r\n\r