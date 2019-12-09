Yeni kimlik alacaklar dikkat! İşte bilmeniz gerekenler...

Yeni y\u0131la k\u0131sa bir s\u00fcre kala ehliyet ve kimliklerini yenilemeyenleri tela\u015f sard\u0131. \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 karar\u0131yla 1 Ocak 2017`den itibaren y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giren yeni kimlik kartlar\u0131n\u0131 bir\u00e7ok vatanda\u015f k\u0131sa s\u00fcrede temin etti.\r\n,Yeni kimlik alacaklar bu haber sizin i\u00e7in. Kimlik yenilemeyenler son tarihe dikkat!\r\n,Etmeyenlerin ise belirlenen tarihe kadar yeni kimliklerini \u00e7\u0131karmas\u0131 gerekiyor.\r\n,Bal\u0131kesir Valili\u011finden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Bal\u0131kesir il merkezi ve \u0130l\u00e7e N\u00fcfus M\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerinde a\u015f\u0131r\u0131 yo\u011funluk ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fclmektedir.\r\n,Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalarda T.C. kimlik kart\u0131 ba\u015fvurular\u0131n\u0131n 2019 y\u0131l\u0131 sonunda sona erece\u011fi, s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgesi yenileme ba\u015fvurular\u0131nda da aile hekimlerinden al\u0131nan sa\u011fl\u0131k raporlar\u0131n\u0131n 2020 y\u0131l\u0131 ba\u015f\u0131ndan itibaren ge\u00e7erli olmayaca\u011f\u0131 duyumlar\u0131ndan kaynakl\u0131 alg\u0131n\u0131n olu\u015ftu\u011fu \u00f6\u011frenilmi\u015ftir.\r\n,S\u00f6z konusu duyumlar as\u0131ls\u0131z olup, vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n tela\u015flanmas\u0131n\u0131 gerektirecek bir durum bulunmamaktad\u0131r.\r\n,T\u00fcrkiye`de n\u00fcfus c\u00fczdanlar\u0131n\u0131n 2023 y\u0131l\u0131na kadar yenilenmesi hedeflenmektedir ancak mevcut n\u00fcfus c\u00fczdanlar\u0131n\u0131n ge\u00e7erlili\u011fini yitirdi\u011fine dair herhangi bir son tarih ve yasal d\u00fczenleme bulunmamaktad\u0131r.\r\n,Mevcut n\u00fcfus c\u00fczdanlar\u0131 s\u00fcresiz olarak ge\u00e7erlidir. Vatanda\u015flar\u0131n bu konuda daha sa\u011fduyulu davranmalar\u0131 ve as\u0131ls\u0131z haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir" denildi.\r\n,K\u0130ML\u0130K YEN\u0130LEME \u00dcCRET\u0130 2019 NE KADAR? - Kimlik yenileme: 22.50 TL - Evlilik nedeniyle kimlik de\u011fi\u015fimi: 22.50 TL - Eskiyen kimli\u011fi de\u011fi\u015ftirme: 22.50 TL\r\n,-Yeni do\u011fan bebek i\u00e7in kimlik \u00e7\u0131karmak \u00fccretsiz. Do\u011fumdan itibaren 1 ay i\u00e7inde bebe\u011fin kayd\u0131 yap\u0131lmam\u0131\u015fsa: 22.50 TL\r\n,-Kimlik kaybedilmi\u015fse: 45 TL\r\n,Kimlik kart\u0131 ba\u015fvurusunda hangi belgeler isteniyor?\r\n,\u0130lk defa kimlik kart\u0131 ba\u015fvurusu; n\u00fcfus c\u00fczdan\u0131, uluslararas\u0131 aile c\u00fczdan\u0131, pasaport, s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgesi, memur c\u00fczdan\u0131, avukat kimlik kart\u0131, askeri kimlik kart\u0131, bas\u0131n kart\u0131 veya muhtarl\u0131k\u00e7a d\u00fczenlenmi\u015f talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine ge\u00e7en foto\u011frafl\u0131 belge ve bir adet son alt\u0131 ay i\u00e7erisinde \u00e7ekilmi\u015f biyometrik foto\u011fraf ile yap\u0131l\u0131r.\r\n,Kimlik kart\u0131n\u0131n kaybedilmesi halinde ne yap\u0131l\u0131r? Kimlik kart\u0131n\u0131n kaybedilmesi veya \u00e7al\u0131nmas\u0131 durumunda \u00e7a\u011fr\u0131 merkezi veya n\u00fcfus m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne bildirilmesi gerekmektedir. Kay\u0131p ve \u00e7al\u0131nt\u0131 bildirimi yap\u0131ld\u0131ktan sonra kimlik kart\u0131 iptal edilecektir.\r\n,e-devlet \u00fczerinden kimlik \u015fifresi al\u0131nabiliyor mu? \u015eifre i\u015flemleri \u015fu an itibariyle sadece N\u00fcfus m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerindeki kiosklar ve N\u00fcfus M\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerindeki yetkili personel taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilebiliyor.\r\n