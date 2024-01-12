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    Yeni logosuyla ilk, otomobil piyasasında dengeler altüst olacak

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Otomotiv endüstrisinin önde gelen markalarından Honda, elektrifikasyon dönüşümünü ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden CES 2024'te tanıttı. Firma, 'Honda 0' Serisinin ilk modelinin 2026'da ABD'de görücüye çıkacağını açıkladı. Yeni seri fütüristik tasarım özellikleriyle dikkat çekti.

    - Yeni logosuyla ilk, otomobil piyasasında dengeler altüst olacak

    Honda, tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te elektrifikasyon stratejisi doğrultusunda 'Honda 0' Serisi’nin iki konsept modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te markanın elektrifikasyon stratejisi doğrultusunda nasıl büyük bir dönüşüm geçirdiğini simgeleyen Honda 0 Serisi’nin konsept modelleri olan Saloon ve Space-Hub'ın dünya prömiyerini yapıldı.

    - Yeni logosuyla ilk, otomobil piyasasında dengeler altüst olacak

    Honda, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarında 'Honda 0' Serisi’nin Saloon ve Space-Hub adlı iki konsept modelinin dünya lansmanını gerçekleştirdi. Otomotiv devi, yeni nesil elektrikli araçlara olan bağlılığını temsil eden yeni ışıklı 'H' logosunu da ilk defa tanıttı. Yeni logo, Honda 0 Serisi araçları ile kullanılmaya başlanacak. 

    - Yeni logosuyla ilk, otomobil piyasasında dengeler altüst olacak

    HONDA'DAN İKİ YENİ OTOMOBİL MODELİ 

    Bir üretici olarak başlangıç noktasına geri dönmeyi ve Honda'nın 'sıfırdan' tamamen yeni elektrikli araçlar geliştirme konusundaki kararlılığını temsil eden Honda 0 Serisi, 'İnce, hafif ve akıllı' prensipleri kapsamında geliştirildi. Honda’nın elektrikli araçlara ilişkin tasarım ve mühendislik yaklaşımının temsili olan iki yeni konsept model "maksimum insan minimum makine" felsefesi ile tasarlandı.

    - Yeni logosuyla ilk, otomobil piyasasında dengeler altüst olacak

    Bu kapsamda araçlar yeni nesil ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) sistemine sahip. Honda'nın 'insan merkezli' güvenlik konseptine dayanarak geliştirilen bu yeni sistem; daha insani, doğal ve yüksek hassasiyetli risk tahminleri elde etmek için gelişmiş yapay zeka, algılama, tanıma ve sürücü izleme teknolojilerini içerecek ve insanların kendilerini güvende hissedebilecekleri özellikler sunuyor. Yeni elektrikli araçlar ayrıca geniş menzilli ve minimum boyutta yüksek yoğunluklu bir batarya taşıyacak.

    - Yeni logosuyla ilk, otomobil piyasasında dengeler altüst olacak

    İlk 'Honda 0' serisinin sedan konseptine dayanacağı belirtilen açıklamada, serinin ilk modeli 2026'da ABD'de görücüye çıkacak. Daha sonra Japonya, Avrupa ve diğer pazarlarda da satışa sunulacak.

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