Yeni yardım ödemesi başlıyor! 1000 lira evlere getirilecek

Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle h\u00fck\u00fcmet ihtiya\u00e7 sahibi vatanda\u015flara deste\u011fini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. \u0130lk faz yard\u0131m \u00f6demelerinin ard\u0131ndan projenin ikinci aya\u011f\u0131na ge\u00e7ildi.\r\n,Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, ihtiya\u00e7 sahiplerine 1000\u2019er lira da\u011f\u0131t\u0131m\u0131n s\u00fcrece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde 2.1 milyon ki\u015fiye ilk da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 tamamlanan 1000\u2019er lira deste\u011fin 3 fazda yap\u0131lmas\u0131 kararla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,\u0130lk destekten faydalananlar d\u0131\u015f\u0131nda 2.3 milyon ki\u015fiye daha 1000\u2019er lira da\u011f\u0131t\u0131lacak.\r\n,Herhangi bir ba\u015fvuru olmaks\u0131z\u0131n yap\u0131lacak bu yard\u0131m sosyal mesafenin korunmas\u0131 nedeniyle evlere g\u00f6nderilecek.\r\n,\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc faz yard\u0131ma e-devlet \u00fczerinden ba\u015fvuru yap\u0131lacak. B\u00f6ylece ihtiya\u00e7 sahibi t\u00fcm kesimlere ula\u015f\u0131lm\u0131\u015f olacak.\r\nKaynak: H\u00fcrriyet,Bakan Sel\u00e7uk, ikinci faz yard\u0131mlar\u0131n ard\u0131ndan 3\u2019\u00fcnc\u00fc faz yard\u0131mlar\u0131n da ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. 1 ve 2. yard\u0131mdan faydalanmayan farkl\u0131 ki\u015filere verilecek olan yard\u0131m\u0131n tarihi ise ilerleyen g\u00fcnlerde a\u00e7\u0131klanacak.\r\n