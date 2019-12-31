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Türkiye Gazetesi

Yeni yıl resimli mesajlar | 2020 yılbaşı whatsapp mesajları (komik sms, resimli mesajlar)

Yeni yıl resimli mesajlar | 2020 yılbaşı whatsapp mesajları (komik sms, resimli mesajlar)

Yeni yıl mesajları ve 2020 yılbaşı resimli mesajları 31 Aralık günü ve 2020'nin ilk saatlerinde yeni yılın coşkusunu sevdikleriyle paylaşmak için kısa yeni yıl mesajları arayanlar tarafından internette sıkça araştırılıyor. Herkes sevdikleriyle yeni yıl coşkusunu paylaşmak, iyi dileklerde bulunmak istiyor. Uzaktaki sevdiklerine yılbaşı smsleri göndermek isteyenler ve 2020 yeni yıl mesajları araştıranlar için birbirinden güzel komik yılbaşı mesajları derledik. İşte en güzel yılbaşı mesajları...

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