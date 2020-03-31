Yer: Kars! Ortaya çıkan Çinli, hareketli anlar yaşattı

\u00c7evrede k\u0131sa s\u00fcreli tedirginli\u011fin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 olayda, \u00c7inli vatanda\u015f ikna edilerek eldiven ve maske verildi. Daha sonra ambulansa do\u011fru giden \u00c7inli, bu sefer de s\u0131rt \u00e7antas\u0131n\u0131 yetkililere vermek istemedi. ,Sa\u011fl\u0131k ekipleri cadde \u00fczerinde esnafl\u0131k yapan vatanda\u015flardan bir po\u015fet ald\u0131. \u00c7inlinin s\u0131rt \u00e7antas\u0131 po\u015fete konularak ambulansa b\u0131rak\u0131ld\u0131. Ard\u0131ndan da \u00c7inli vatanda\u015f ambulansa bindi. Sa\u011fl\u0131k ekiplerince g\u00f6zetim alt\u0131na al\u0131nan \u00c7inli, Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Koronavir\u00fcs olup olmad\u0131\u011f\u0131 hen\u00fcz bilinmeyen \u00c7inli, hastanede g\u00f6zetim alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n\u00c7inli \u015fahs\u0131n Erzurum\u2019dan Kars\u2019a geldi\u011fi \u00f6\u011frenildi. \u015eahs\u0131n Yabanc\u0131lar \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce Erzurum'a g\u00f6nderilece\u011fi belirtildi. (\u0130HA),Kars\u2019\u0131n en i\u015flek caddelerinden Fiakbey Caddesi\u2019nde g\u00f6r\u00fclen \u00c7inli, kentte hareketli anlar ya\u015fanmas\u0131na neden oldu. Polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerini seferber eden \u00c7inli g\u00f6zetim alt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Yer: Kars! Ortaya \u00e7\u0131kan \u00c7inli, hareketli anlar ya\u015fatt\u0131... \u0130\u015fte detaylar!,Faikbey Caddesi\u2019nde \u00c7in uyruklu bir ki\u015fiyi g\u00f6ren vatanda\u015flar, durumu hemen 112\u2019ye bildirdi. Olay yerine gelen \u00f6zel k\u0131yafetli Acil Sa\u011fl\u0131k ve UMKE ekipleri ile polis, vatanda\u015flar\u0131 b\u00f6lgeden uzakla\u015ft\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.