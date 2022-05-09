Yer: Kayseri! Geceden sıraya girdiler, 1 saatte tükendi

Ata tohumu olan 'Karah\u0131d\u0131r'dan yeti\u015fmi\u015f fideden almak isteyen vatanda\u015flar gece saatlerinde da\u011f\u0131t\u0131m alan\u0131na gelerek beklemeye ba\u015flarken, metrelerce kuyruk olu\u015fturdu. Olu\u015fan kuyru\u011fun sonu g\u00f6r\u00fclmezken, vatanda\u015flar fide alabilmek i\u00e7in birbiriyle yar\u0131\u015ft\u0131.,"Vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n yo\u011fun kalabal\u0131\u011f\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131k. Geceden itibaren s\u0131rada bekleyen vatanda\u015flar\u0131m\u0131z vard\u0131 ve sabah\u0131n erken saatlerinde fidelerimiz da\u011f\u0131t\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. Bereketli olsun. Bug\u00fcn yakla\u015f\u0131k 500 bin adet fideyi da\u011f\u0131tm\u0131\u015f olaca\u011f\u0131z ve Kayseri'nin farkl\u0131 b\u00f6lgesinde vatanda\u015f\u0131m\u0131z ekecek" dedi.,.,Da\u011f\u0131t\u0131m alan\u0131na gelen Kocasinan Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ahmet \u00c7olakbayrakdar, ilginin yo\u011fun oldu\u011funu ifade ederek "Ara verilince ciddi manada beklenti artm\u0131\u015f vaziyette. 2 senedir Covid-19'dan dolay\u0131 da\u011f\u0131tam\u0131yorduk. Bug\u00fcn yeniden geleneksel 'Karah\u0131d\u0131r' olarak bilinen y\u00f6resel tohumdan olu\u015fmu\u015f olan domates fidesini da\u011f\u0131tmaya ba\u015flad\u0131k. " ,Geceden s\u0131raya girerek uzun kuyruklar olu\u015fturan vatanda\u015flar, fide alabilmek i\u00e7in birbiriyle yar\u0131\u015ft\u0131.,Kad\u0131n\u0131yla erke\u011fiyle, ya\u015fl\u0131s\u0131yla, genciyle etkinli\u011fe ilgi g\u00f6steren vatanda\u015flar; Kocasinan Belediyesi hizmet binas\u0131 \u00f6n\u00fcndeki Mimarsinan Park\u0131 ile Beyaz\u015fehir K\u0131rlang\u0131\u00e7 Park\u0131 ve Ziya G\u00f6kalp Merkez Park\u0131'nda yap\u0131lan da\u011f\u0131t\u0131mda toplam 500 bin fideyi yakla\u015f\u0131k 1 saatte t\u00fcketti.,Kayseri'de Kocasinan Belediyesi taraf\u0131ndan ata tohumundan yeti\u015fen organik domates fidesi vatanda\u015flara da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131. \r\n,Kocasinan Belediyesi taraf\u0131ndan kentin \u00fc\u00e7 ayr\u0131 noktas\u0131nda e\u015f zamanl\u0131 olarak 11 bin paket olmak \u00fczere toplam 500 bin k\u00f6k organik domates fidesi da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131.