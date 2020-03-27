Yer Ordu: Türkiye'de bir ilk

Ordu B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi, korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n il genelinde yay\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 \u00f6nlemeye y\u00f6nelik olarak y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na bir yenisini daha ekledi., Bu kapsamda B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi tamamen yerli ve milli imkanlarla \u00fcretti\u011fi \u2018Aircor52 Dezenfekte T\u00fcneli'ni tasarlad\u0131. ,Bu t\u00fcnel, d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmak ve i\u015fe gitmek zorunda olan vatanda\u015flar\u0131n k\u0131yafetleri \u00fczerinde olu\u015fan zararl\u0131 bakterilerin dezenfekte edilmesini sa\u011flayacak.\r\n\r\n,Hi\u00e7bir \u015fekilde zarar\u0131 bulunmuyor, marka tescili i\u00e7in ba\u015fvuruda bulunuldu. Tamamen sens\u00f6rl\u00fc olarak \u00e7al\u0131\u015fan dezenfekte t\u00fcnelinin insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na hi\u00e7bir zararl\u0131 etkisi bulunmuyor. \r\n,"Eve girmeden \u00f6nce kullan\u0131yoruz, t\u00fcm T\u00fcrkiye\u2019de yayg\u0131nla\u015fmas\u0131 laz\u0131m\u201d\r\nOrdu B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi taraf\u0131ndan hayata ge\u00e7irilen \u2018Aircor52 Dezenfekte T\u00fcneli'nden olduk\u00e7a memnun olduklar\u0131n\u0131 dile getiren vatanda\u015flar, t\u00fcnelin \u00f6n\u00fcnde mesafe kurallar\u0131na uyarak dezenfekte oluyor. Soka\u011fa \u00e7\u0131kan her vatanda\u015f\u0131n t\u00fcnel i\u00e7erisinden ge\u00e7tikten sonra eve ve i\u015f yerine gitmesi gerekti\u011fine dikkat \u00e7eken vatanda\u015flar, memnuniyetlerini dile getirerek, uygulaman\u0131n t\u00fcm T\u00fcrkiye\u2019de yayg\u0131nla\u015fmas\u0131 gerekti\u011fini belirtiyor.,Ayn\u0131 zamanda B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi kendi imkanlar\u0131yla tasarlad\u0131\u011f\u0131 dezenfekte t\u00fcnelinin marka tescilini almak \u00fczere ba\u015fvuruda bulundu. Soka\u011fa \u00e7\u0131kan insanlar\u0131n evden-i\u015fe gitmeden \u00f6nce ilk u\u011frad\u0131\u011f\u0131 yer olan dezenfekte t\u00fcneli, vatanda\u015flardan da tam not ald\u0131.\r\n\r\n,\u201cT\u00fcrkiye\u2019de ilk\u201d\r\nOrdu B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Genel Sekreteri Co\u015fkun Alp, \u201cB\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Hilmi G\u00fcler\u2019in talimat\u0131 ile burada biz dezenfektasyon t\u00fcnelini olu\u015fturduk. Bunu da olu\u015fturma gerek\u00e7emiz, kurum ve kurumlar\u0131 dezenfekte ediyorduk ancak, \u015fah\u0131slarla ilgili herhangi bir dezenfekte i\u015flemi T\u00fcrkiye\u2019de uygulanm\u0131yordu. K\u0131l\u0131f k\u0131yafetlerin de dezenfekte edilmesi ad\u0131na b\u00f6yle bir uygulamaya ge\u00e7ildi. Kapal\u0131 bir t\u00fcnel ortam\u0131nda gerekli dezenfekte yap\u0131l\u0131yor. Kar\u0131\u015f\u0131mlar konusunda ise hocalar\u0131m\u0131z ile ileti\u015fim kurarak bunu haz\u0131rlad\u0131k. Bilimsel bir inceleme yapmak m\u00fcmk\u00fcn\u201d dedi.\r\n\r\n,\u201cT\u00fcrkiye\u2019de yayg\u0131n hale getirece\u011fiz\u201d\r\nAlp, "\u015eu anda yap\u0131lan uygulama lokal bir uygulamad\u0131r. Gerekli sonu\u00e7lara ula\u015ft\u0131ktan sonra bunu T\u00fcrkiye \u00e7ap\u0131nda yayg\u0131n hale getirece\u011fiz. Talepleri topluyoruz ve bu uygulama ile biz t\u00fcm sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131na, belediyelerimize bir hizmet ama\u00e7l\u0131 yap\u0131lan bir uygulamad\u0131r. Hay\u0131rl\u0131 olsun. \u0130n\u015fallah g\u00fczel sonu\u00e7lar elde ederiz\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n